Суммарная стоимость корпоративных прав IDS Ukraine и Моршинского завода «Оскар» выросла на 93%, до 5,8 млрд грн

Совокупная стоимость корпоративных прав двух ключевых предприятий производителя «Моршинской» в 2025 году выросла до 5,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба IDS Ukraine.
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Ключевые факты
- Независимая оценка корпоративных прав двух ключевых предприятий группы ЧАО «Индустриальные дистрибуционные системы» и ЧАО «Моршинский завод минеральных вод Оскар» в 2025 году выросла на 93%. В 2023 году она составляла 3 млрд грн.
- В частности, стоимость корпоративных прав ЧАО «Индустриальные дистрибуционные системы» составила 3 млрд грн, что эквивалентно $75 млн, а завода «Оскар» – 2,8 млрд грн, что составляет $68 млн, сообщают в пресс-службе IDS Ukraine.
- О такой оценке компания узнала во время рассмотрения Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) иска Министерства юстиции об изъятии в доход государства корпоративных прав предприятий IDS Ukraine. все участники процесса были ознакомлены с новой независимой оценкой корпоративных прав двух ключевых предприятий группы – ЧАО «Индустриальные дистрибуционные системы» и ЧАО «Моршинский завод минеральных вод Оскар».
- Оценка предоставлена ВАКС одним из акционеров IDS Ukraine – компанией Black Waters Limited.
- Рост стоимости корпоративных прав обусловлен увеличением выручки компании до 6,8 млрд грн.
Контекст
Чистая прибыль компании IDS Ukraine, выпускающей воды «Моршинская» и «Миргородская», в 2024 году выросла на 130%, до 708 млн грн. Компания инвестировала в собственные мощности 196 млн грн.
EBITDA компании выросла на 53%, до 1,3 млрд грн, а операционный денежный поток увеличился почти на 33%. «С начала полномасштабного вторжения ни один из акционеров не получает каких-либо доходов, в том числе и дивидендов, от деятельности компаний группы IDS Ukraine», – сообщали в пресс-службе компании.
В 2024 году IDS Ukraine уплатила налоги в бюджеты всех уровней на сумму 1,1 млрд грн, что на 44% больше, чем за предыдущий год. Численность сотрудников компаний группы IDS Ukraine выросла на 9%: с 1891 человека в декабре 2023 года до 2061 в декабре 2024-го.
В июне 2022 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права компаний, входящих в состав IDS Ukraine. Среди акционеров компании – Михаил Фридман и партнеры, которые являются также совладельцами «Альфа-групп». Их доля в компании была 55,8%, затем уменьшилась до 49,99%.
По решению суда все семь компаний, входящих в группу IDS Ukraine, были переданы в АРМА, которая в декабре для двух из них на конкурсе избрала внешнего управляющего – «Карпатские минеральные воды».
В сентябре 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд Украины по изъятию в доход государства 100% корпоративных прав всех семи компаний группы IDS Ukraine. Сейчас управление осуществляет украинский совет директоров компании.
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