Чистий прибуток виробника мінвод «Моршинська» та «Миргородська» зріс на 130% у 2024 році

Чистий прибуток компанії IDS Ukraine, яка випускає води «Моршинська» та «Миргородська», у 2024 році зріс на 130% до 708 млн грн. Компанія інвестувала у власні потужності 196 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба IDS Ukraine.

Ключові факти

EBITDA компанії зросла на 53% до 1,3 млрд грн, а операційний грошовий потік збільшився на майже 33%, повідомляють у пресслужбі IDS Ukraine. «Від початку повномасштабного вторгнення жоден з акціонерів не отримує будь-яких доходів, у тому числі і дивідендів, від діяльності компаній групи IDS Ukraine», – повідомляють у пресслужбі компанії.

У 2024 році IDS Ukraine сплатила податки до бюджетів всіх рівнів на суму 1,1 млрд грн, що на 44% більше за попередній рік.

Чисельність співробітників компаній групи IDS Ukraine зросла на 9%: з 1891 людини у грудні 2023 року до 2061 людини у грудні 2024 року.

У минулому році компанія інвестувала у модернізацію виробництва, включаючи проєктування альтернативних систем енергозабезпечення (СЕС) на виробництвах потужністю 1,4 МВт, оновлення та розвиток цифрових систем обліку. Всього інвестиції компанії після початку повномасштабного вторгнення сягнули 329 млн грн.

У 2024 році IDS Ukraine збільшила свою частку на ринку бутильованої води до 40,2% у літрах. Частка брендів «Моршинська» та «Миргородська Лагідна» у сегменті негазованої води досягла 48%.

Загальна кількість торговельних точок, в яких представлена продукція IDS Ukraine, оцінюється в майже 65 000, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Станом на 31 грудня 2024 року доставка води здійснювалась в 1 583 населених пунктів України.

У 2025 році компанія планує вивести на ринок нові смаки в лінійках «Моршинської» зі смаком, соковмісного напою «Лимонада» й енергетичних напоїв «Воля».

Контекст

Виторг IDS Ukraine у 2024 році досяг 6,8 млрд грн. На рахунках IDS Ukraine є понад 900 млн грн нерозподіленого прибутку, накопиченого після арешту. Акціонери отримають ці кошти після зняття арешту.

«Ринок води впав на початку війни через проблеми з логістикою та виїзд українців, але в 2023-2024 роках попит на бутильовану воду відновився», – написав Forbes Ukraine у лютому 2025 року міноритарний акціонер, голова Ради директорів і фундатор ТМ «Моршинська» Всеволод Білас.

Інші напої у портфелі виробника, запущені після початку повномасштабного вторгнення, на кінець 2024 року займають близько 10% асортименту IDS Ukraine. Зокрема, енергетик «Воля», лінійка соковмісних напоїв «Лимонада» та води «Моршинська».

«Воля» та «Лимонада» вже зайняли по 3% у своїх сегментах, зазначав Білас.