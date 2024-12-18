Товарооборот между Украиной и Японией вырос за два года на треть, но еще далек от довоенных показателей

Объем двусторонней торговли между Украиной и Японией в 2023 году вырос почти на 30%, в этом году – еще почти на 6%, достигнув $747,2 млн. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на бизнес-форуме, состоявшемся 18 декабря в японской Осаке. В 2021 году товарооборот между странами достигал $1,6 млрд.

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Цель Украины – не только торговать с Японией, но и привлекать японские инвестиции в создание японской продукции в Украине, отметила Свириденко.

По ее словам, Япония – второй по объему донор помощи бюджету Украины. В этом году японское правительство поддержало украинский госбюджет на $4,2 млрд.

Япония реализует более 30 проектов через международные организации, в том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, медицина, гуманитарное разминирование и другие.

Контекст

В довоенном 2021 году товарооборот между Украиной и Японией достигал $1,6 млрд: импорт в Украину – $1,23 млрд, экспорт – $350 млн, отметил аналитический отдел Forbes Ukraine. Более половины японского импорта – это автомобили. Украина поставляла в Японию железную руду, сигареты и кукурузу.

За 11 месяцев 2024 года товарооборот достиг $910 млн, в том числе импорт – $875 млн, экспорт $35 млн. По-прежнему более половины импорта – это японские автомобили.