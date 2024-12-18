Товарообіг між Україною та Японією зріс за два роки на третину, але ще далекий від довоєнних показників

Обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та Японією у 2023 році зріс на майже 30%, цьогоріч – ще на майже 6%, сягнувши $747,2 млн. Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на бізнес-форумі, що відбувся 18 грудня у японській Осаці. У 2021 році товарообіг між країнами досягав $1,6 млрд.

Деталі

Мета України – не тільки торгувати з Японією, але й залучати японські інвестиції в створення японської продукції в Україні, зазначила Свириденко.

За її словами, Японія – другий за обсягом донор допомоги бюджету України. У цьому році японський уряд підтримав український держбюджет на $4,2 млрд.

Японія реалізує понад 30 проєктів через міжнародні організації, зокрема у таких сферах, як сільське господарство, медицина, гуманітарне розмінування та інші.

Контекст

У довоєнному 2021 році товарообіг між Україною та Японією досягав $1,6 млрд: імпорт в Україну – $1,23 млрд, експорт – $350 млн, зазначив аналітичний відділ Forbes Ukraine. Понад половина японського імпорту – це автомобілі. Україна поставляла в Японію залізну руду, сигарети та кукурудзу.

За 11 місяців 2024 року товарообіг досягнув $910 млн, зокрема імпорт – $875 млн, експорт $35 млн. Як і раніше, понад половина імпорту – це японські автівки.