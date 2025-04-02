Трамп готовит указ для увеличения экспорта оружия – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять указ, который смягчит правила экспорта военной техники, и может объявить об этом уже 2 апреля, сообщили четыре источника Reuters .

Ключевые факты

Указ президента может увеличить продажи крупных производителей США, таких как Lockheed Martin, RTX Corp и Boeing Co.

По ожиданиям источников, указ будет аналогичным законодательству, предложенному советником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем в прошлом году, когда тот был членом Палаты представителей от Республиканской партии.

Предложенный Уолтцем в 2024 году проект предусматривал поправки в Закон США о контроле за экспортом вооружений. В частности, увеличение минимальной стоимости экспорта оружия в другие страны, требующее одобрения Конгрессом, с $14 млн до $23 млн за поставку оружия и с $50 млн до $83 млн за продажу военной техники, модернизацию, обучение и другие услуги.

Пороги выше для членов НАТО, а также для близких партнеров США – Австралии, Израиля, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Для этих транзакций Конгресс должен быть поставлен в известность за 15 дней до перевода по сравнению с 30 днями для большинства других стран.

Контекст

Во время первого срока Трамп часто выражал недовольство тем, что члены Конгресса задерживали продажу оружия иностранным государствам из-за проблем с правами человека или других вопросов.

В 2019 году он разозлил многих законодателей, включая некоторых коллег-республиканцев, объявив чрезвычайное положение в стране в связи с напряженностью с Ираном. Это позволило ему отменить прежний прецедент рассмотрения Конгрессом крупных продаж оружия и завершить продажу оружия на сумму более $8 млрд Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Иордании.

В то время члены Конгресса уже несколько месяцев блокировали продажу военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, возмущенные потерями среди мирного населения в результате воздушной кампании в Йемене, а также нарушениями прав человека.

3 марта 2025 года президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Снабжение американского оружия Украине через хаб в Польше возобновилось после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта. Также Вашингтон возобновил обмен разведывательными данными, а аэрокосмическая компания Maxar Technologies открыла аккаунты украинских пользователей GEGD.

23 марта Трамп заявил, что США могут предоставить Украине больше оружия, если получат доступ к ее природным ресурсам. Военная помощь от США, включая дальнобойные ракеты, современные системы ПВО и постоянные поставки артиллерийских снарядов, помогает Украине защищаться от российского нападения. Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США, отмечал президент Зеленский.