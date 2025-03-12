Временная пауза. Приблизят ли переговоры в Джидде мир или дадут России время подготовиться к новому наступлению? Разбор The Economist и WSJ

Главный итог переговоров американской и украинской делегаций в Джидде – Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при посредничестве США, что разблокировало поставки американского оружия и разведданных. Остановит ли это войну и какой может быть реакция Москвы? Forbes передает анализ The Economist и WSJ

Переговоры украинской и американской делегаций 11 марта в саудовском городе Джидда стали кульминацией нескольких недель дипломатического напряжения между Украиной и США.

Отношения между Киевом и Вашингтоном обострились после публичного конфликта между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент обвинил украинского лидера в отказе идти на компромиссы, выгнал делегацию из Белого дома и прекратил поставки оружия и передачу критически важных разведданных Киеву.

США настаивали на прекращении огня как главной предпосылке для возобновления поддержки Украины. Во время переговоров в Джидде украинская сторона предлагала частичное перемирие, которое остановило бы авиаудары и атаки на морские цели. Однако американцы требовали полного 30-дневного прекращения огня по всей линии фронта, с возможностью дальнейшего продолжения с согласия обеих сторон, пишет WSJ.

«Мы сделали предложение, и украинцы его приняли. Теперь мяч на стороне России», – процитировал WSJ слова госсекретаря США Марко Рубио.

Точки пересечения

Помощь Украине, замороженная после конфликта в Белом доме, начнет поступать немедленно, согласно достигнутым договоренностям.

Еще одним ключевым пунктом встречи стало ускорение переговоров по совместной разработке украинских минеральных ресурсов со США. The Economist отмечает, что этот контракт может обеспечить Украине долгосрочную экономическую стабильность и в то же время укрепить интерес Вашингтона к региону.

В то же время главный вопрос для Киева остался открытым – Украина так и не получила гарантий безопасности от США. Администрация Трампа ясно дала понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, считая это дополнительным риском для США и препятствием для возможных мирных переговоров с Москвой.

Франция и Великобритания предложили альтернативу – размещение в Украине миротворческой миссии численностью 20 000–30 000 человек. Однако Кремль категорически отверг эту инициативу, заявив, что она только затянет конфликт, пишет WSJ.

В украинскую делегацию вошли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Фото Getty Images

Реакция Москвы: молчание перед ультиматумом?

Россия пока не дала официального ответа на американо-украинское предложение. В преддверии встречи в Джидде украинская армия осуществила самую масштабную за время войны атаку дронами на стратегические объекты Москвы. Кремль заявил, что сбил 337 беспилотников, пишет The Economist.

Путин выдвинул свои условия прекращения войны: закрепление аннексии четырех украинских областей, нейтралитет Украины, сокращение ее армии и вывод войск НАТО из Восточной Европы. В США и Европе эти требования считаются неприемлемыми.

Если Кремль откажется от перемирия, он рискует вынудить Вашингтон возобновить активную поддержку Киева. «Если Россия скажет нет, станет очевидно, кто действительно мешает миру», – заявил сенатор Марко Рубио.

Американскую делегацию представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волц и доверенное лицо Трампа Стив Виткофф. Фото Telegram-канал Андрея Ермака

Перемирие – конец войны?

Западные аналитики рассматривают результаты переговоров как тактическую победу Киева. Перемирие дает Украине время перегруппировать силы и получить новое оружие. «Полное прекращение огня выгодно Украине, поскольку дает ей передышку и может поставить Россию в невыгодное положение», – объясняет аналитик Carnegie Endowment for International Peace Эрик Чиарамелла в комментарии The Economist.

Однако гарантий, что Кремль не воспользуется паузой для подготовки нового наступления, нет. Зеленский, ранее отвергавший перемирие без гарантий безопасности, на этот раз пошел на компромисс. «Мы готовы сделать этот шаг, но США должны убедить Россию сделать то же самое», – заявил президент Украины.

Следующим шагом станет разговор между Вашингтоном и Москвой. Если Путин откажется от перемирия, это может подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции в отношении России – на что рассчитывает Киев.

Перемирие – это пауза, а не мирный договор. Ключевые вопросы безопасности Украины и ее стратегическое будущее остаются открытыми. Если Россия использует это время для перегруппировки, то война может вспыхнуть с новой силой.

Зеленский сделал ставку на то, что прекращение огня заставит Трампа вернуться к поддержке Украины. Тем не менее ситуация остается нестабильной и зависит от изменений в риторике Белого дома. Украина выиграла время и избежала худшего сценария, но это еще не победа в войне, заключает The Economist.