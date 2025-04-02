Трамп сообщил окружению, что Маск покинет пост в DOGE в ближайшие недели – Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил ближайшему окружению, включая членов своего кабинета, что Илон Маск в ближайшие недели отойдет от нынешней роли в департаменте госэффективности США, пишет Politico 2 апреля со ссылкой на источники. Отмечается, что президент доволен Маском, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес.
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Ключевые факты
- Президент по-прежнему доволен Маском и его инициативой DOGE, но в последние дни оба решили, что миллиардеру пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль, сообщили три источника.
- Приближающийся уход Маска происходит на фоне того, что некоторые представители администрации Трампа и многие внешние союзники были разочарованы непредсказуемостью миллиардера и все чаще рассматривают его как политическое бремя.
- Это также резкое смещение в отношениях Трампа и Маска по сравнению с месяцем ранее, когда чиновники Белого дома и союзники предполагали, что Маск «здесь надолго» и что Трамп найдет способ обойти 130-дневный лимит его обязанностей.
- Один чиновник администрации сказал, что Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой предупредил, что всякий, кто думает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа, обманывает себя.
- По словам источников, уход Маска, вероятнее всего, будет соответствовать истечению срока его полномочий как «специального государственного служащего». Ожидается, что этот 130-дневный период закончится в конце мая или начале июня.
- Трамп уже начал смягчать ситуацию и на заседании Кабинета министров 24 марта сообщил присутствующим, что Маск уйдет из администрации, по словам одного из инсайдеров. Высокопоставленное должностное лицо администрации подтвердило, что Трамп обсуждал отход Маска на встрече.
- 27 марта Маск, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов уйти, когда истечет срок его особого статуса государственного служащего, заявил, что миссия в итоге выполнена: «Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на $1 трлн за этот период времени».
- 31 марта вечером Трамп сообщил журналистам, что «в какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию», добавив: «Он хочет этого. Я бы оставил его настолько долго, насколько смогу».
Контекст
Основатель и гендиректор американских Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, опередив владельца LVMH Бернара Арно. Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $300 млрд.
Илон Маск столкнулся с рядом проблем после того, как начал активно приобщаться к политике. Поддержка Дональда Трампа и деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) вызвали неоднозначную реакцию общественности и сказались на репутации его брендов.
Кроме того, Tesla испытывает серьезные проблемы. В 2024 году ее глобальные продажи впервые снизились. В Китае компания теряет долю рынка из-за агрессивной конкуренции со стороны местного производителя BYD, который по итогам 2024 года обошел Tesla по доходам и представил превосходящую Supercharger технологию сверхбыстрой зарядки. Проблемы есть и в Европе – в феврале продажи Tesla там упали на 44% в годовом исчислении. В целом, цены на акции компании упали на 40% от декабрьского максимума.
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