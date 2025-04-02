Трамп сообщил окружению, что Маск покинет пост в DOGE в ближайшие недели – Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил ближайшему окружению, включая членов своего кабинета, что Илон Маск в ближайшие недели отойдет от нынешней роли в департаменте госэффективности США, пишет Politico 2 апреля со ссылкой на источники. Отмечается, что президент доволен Маском, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес.

Ключевые факты

Президент по-прежнему доволен Маском и его инициативой DOGE, но в последние дни оба решили, что миллиардеру пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль, сообщили три источника.

Приближающийся уход Маска происходит на фоне того, что некоторые представители администрации Трампа и многие внешние союзники были разочарованы непредсказуемостью миллиардера и все чаще рассматривают его как политическое бремя.

Это также резкое смещение в отношениях Трампа и Маска по сравнению с месяцем ранее, когда чиновники Белого дома и союзники предполагали, что Маск «здесь надолго» и что Трамп найдет способ обойти 130-дневный лимит его обязанностей.

Один чиновник администрации сказал, что Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой предупредил, что всякий, кто думает, что Маск полностью исчезнет с орбиты Трампа, обманывает себя.

По словам источников, уход Маска, вероятнее всего, будет соответствовать истечению срока его полномочий как «специального государственного служащего». Ожидается, что этот 130-дневный период закончится в конце мая или начале июня.

Трамп уже начал смягчать ситуацию и на заседании Кабинета министров 24 марта сообщил присутствующим, что Маск уйдет из администрации, по словам одного из инсайдеров. Высокопоставленное должностное лицо администрации подтвердило, что Трамп обсуждал отход Маска на встрече.

27 марта Маск, отвечая на вопрос о том, будет ли он готов уйти, когда истечет срок его особого статуса государственного служащего, заявил, что миссия в итоге выполнена: «Я думаю, что мы выполним большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на $1 трлн за этот период времени».

31 марта вечером Трамп сообщил журналистам, что «в какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию», добавив: «Он хочет этого. Я бы оставил его настолько долго, насколько смогу».

Контекст

Основатель и гендиректор американских Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes, опередив владельца LVMH Бернара Арно. Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $300 млрд.

Илон Маск столкнулся с рядом проблем после того, как начал активно приобщаться к политике. Поддержка Дональда Трампа и деятельность во главе Департамента эффективности правительства (DOGE) вызвали неоднозначную реакцию общественности и сказались на репутации его брендов.

Кроме того, Tesla испытывает серьезные проблемы. В 2024 году ее глобальные продажи впервые снизились. В Китае компания теряет долю рынка из-за агрессивной конкуренции со стороны местного производителя BYD, который по итогам 2024 года обошел Tesla по доходам и представил превосходящую Supercharger технологию сверхбыстрой зарядки. Проблемы есть и в Европе – в феврале продажи Tesla там упали на 44% в годовом исчислении. В целом, цены на акции компании упали на 40% от декабрьского максимума.