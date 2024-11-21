Третья мировая война началась в 2024 году – Залужный

После прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины можно считать, что началась Третья мировая война. Такое мнение озвучил Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, выступая на церемонии награждения УП-100 21 ноября.

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Залужный констатировал, что в 2024 году перед Украиной уже стоят солдаты из Северной Кореи, летят северокорейские ракеты, убивают граждан иранские «Шахеды».

В Украине взрываются китайские снаряды, в российских ракетах применяются китайские детали, отметил Залужный.

Он считает, что большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы позволяют говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

Прямой язык

«То, чего так долго ждали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этом сражении. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась», – сказал Валерий Залужный.

Контекст

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО, сообщили 20 ноября источники Reuters.

Путин открыт к переговорам, но не пойдет на «заморозку конфликта», заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. «Вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», – сказал он, комментируя публикацию.

21 ноября РФ впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой. По данным Defence Express, Россия могла применить баллистическую ракету «Рубеж», являющуюся потенциальным носителем ядерного заряда. Накануне, 20 ноября, в украинском медиапространстве активно распространилась непроверенная информация, что РФ планирует осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко считает, что Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом. «Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось – стратегия «мир через силу» продолжает работать», – отметил он.

В МИДе подчеркнули, что утренний удар РФ по Днепру доказывает, что Россия не стремится к миру, а наоборот, прилагает все усилия к расширению войны.