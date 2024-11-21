Третя світова війна розпочалася у 2024 році – Залужний

Після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Таку думку напередодні озвучив Посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, виступаючи на церемонії нагородження УП-100.

Деталі

Залужний констатував, що в 2024 році перед Україною вже стоять солдати з Північної Кореї, летять північнокорейські ракети, вбивають цивільних людей іранські «Шахеди».

В Україні підриваються китайські снаряди, в російських ракетах застосовуються китайські деталі, наголосив Залужний.

Він вважає, що більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

Пряма мова

«Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася», – сказав Валерій Залужний.

Контекст

Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з обраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО, повідомили 20 листопада джерела Reuters.

Путін відкритий до переговорів, але не піде на «заморозку конфлікту», заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. «Варіант заморозки цього конфлікту нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі», – сказав він, коментуючи публікацію.

21 листопада РФ вперше атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою. За даними Defence Express, Росія могла застосувати балістичну ракету «Рубеж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Напередодні, 20 листопада, в українському медіапросторі активно поширилась неперевірена інформація, що РФ планує здійснити тестовий пуск балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубеж» з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко вважає, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом. «Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалося – стратегія «мир через силу» продовжує працювати», – зазначив він.

У МЗС наголосили, що ранковий удар РФ по Дніпру доводить, що Росія не прагне миру, а навпаки, докладає всіх зусиль розширення війни.