Цены на нефть резко выросли на 13%, прежде чем сбросить темпы после того, как Израиль нанес серии ударов по Ирану, что усилило опасения относительно масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти, пишет Bloomberg 13 июня. Индекс, который измеряет курс доллара США относительно шести других валют, вырос на 0,61% и составил 98,28. В то же время биткоин упал на 3%, до $103 000.
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Ключевые факты
- Brent превысила $78 за баррель в самом большом дневном прыжке с марта 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.
- Быстрый рост цен на нефть свел на нет годовые потери, вызванные последствиями роста напряженности в мировой торговле и решением ОПЕК+ оживить закрытые мощности более быстрыми, чем ожидалось темпами. На этой неделе JPMorgan Chase & Co. предупредил, что цены могут достигнуть $130 за баррель.
- Саудовская Аравия – фактический лидер более широкого альянса ОПЕК+ – призвала Израиль немедленно прекратить атаки на Иран, расположенный через Персидский залив от Эр-Рияда.
- В то время как рынок будет в первую очередь озабочен тем, что поставки могут быть прерваны из-за эскалации военных действий, члены ОПЕК+ все еще обладают существенными резервными мощностями, которые могут быть задействованы. Кроме того, Международное энергетическое агентство может решить координировать выпуск запасов, чтобы попытаться успокоить цены.
- По мнению экспертов, у резервных мощностей ОПЕК+ есть потенциал справиться с потерями в добыче Ирана. Тем не менее, потенциальные ответные меры Тегерана, включая возможную блокаду Ормузского пролива, могут усложнить использование резервных мощностей. Ормузский пролив – узкий водный путь в устье Персидского залива, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. В течение многих лет Иран неоднократно нападал на торговые суда, которые пересекали этот проход, и даже угрожал заблокировать пролив.
- Устойчивый рост цен на энергоносители может привести к росту мировой инфляции, усложнив задачи, стоящие перед центральными банками, в частности Федеральной резервной системой США, тогда как политики пытаются справиться с последствиями торговой войны, инициированной США.
- Цены на природный газ в Европе тоже резко возросли после того, как Израиль нанес серии ударов по Ирану, что усилило опасения по поводу масштабной войны в регионе, который имеет ключевое значение для мировых поставок энергоносителей. Фьючерсы на ближайший месяц на нидерландский газ, эталонный европейский газ, выросли на 3,68%, до €37,51 за МВтч, в Амстердаме.
- Доллар США вырос в пятницу, поскольку инвесторы устремились обратно в валюту и другие безопасные активы, включая казначейские облигации США и золото, после того как Израиль нанес широкомасштабные удары по Ирану. Индекс, измеряющий курс доллара США по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,61% и составил 98,28.
- Инвесторы также скупили казначейские облигации США, в результате чего доходность эталонных 10-летних облигаций упала на 4,7 базисных пунктов в какой-то момент до более чем месячного минимума 4,31%. Цены на золото подскочили на 1,1% к самому высокому уровню с начала мая.
- Японская иена и швейцарский франк, также считающиеся валютами-убежищами, оставались стабильными по отношению к доллару после роста примерно на 0,5% каждая ранее в течение дня.
- Фьючерсы на американский индекс S&P E-mini снизились на 1,6%, а фьючерсы на Nasdaq просели на 1,7%. Фьючерсы на общеевропейский индекс STOXX 50 снизились на 1,7%.
- Японский Nikkei потерял 1,1%, южнокорейский KOSPI упал на 1,3%, а гонконгский Hang Seng снизился на 1%, пишет Reuters.
Контекст
В пятницу, 13 июня, Израиль начал широкомасштабные удары по Ирану, заявив, что целями являются ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и военные командиры, а также что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. За последние несколько часов Иран запустил более ста беспилотников в сторону Израиля. Подробнее об этом – читайте здесь.
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