Цены на нефть резко выросли на 13%, прежде чем сбросить темпы после того, как Израиль нанес серии ударов по Ирану, что усилило опасения относительно масштабной войны в регионе, на который приходится треть мировой добычи сырой нефти, пишет Bloomberg 13 июня. Индекс, который измеряет курс доллара США относительно шести других валют, вырос на 0,61% и составил 98,28. В то же время биткоин упал на 3%, до $103 000.