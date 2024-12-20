В 15 городах Украины будут строить социальное жилье для переселенцев – Кулеба

Правительство нарабатывает жилищную программу для людей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Для строительства социального жилья отобрали 15 городов. Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью ZN.UA.

Ключевые факты

Это будет кросс-секторальный проект, в который, кроме Минвосстановления, привлечены министерства экономики и финансов, сообщил Кулеба.

Проект предусматривает привлечение бюджетных ресурсов. Будем «стартовать исключительно с кредитными деньгами международных банков развития», – пояснил он. На первом этапе правительство планирует отточить финансовую модель проекта.

Для участия в проекте было отобрано 15 украинских городов. «Основной критерий – количество ВПЛ в городе», – сообщил вице-премьер.

По его словам, в рамках проекта общины должны предоставить земельный участок для строительства и обязуются подвести туда все коммунальные сети.

«Это жилье городское, то есть принадлежит общинам, и предоставляется прежде всего для внутренних переселенцев, но по своей сути это служебное жилье, поскольку привязывается к работе», – пояснил Кулеба.

Аренду за своего сотрудника будет платить работодатель. А если человек уезжает, то упускает возможность пользоваться квартирой. Приватизации такое жилье не подлежит.

Контекст

В этом году в Украине начнется строительство социального жилья, пилотный проект предусматривает 6200 квартир, сообщил в ноябре глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин. По его словам, такое жилье может быть дополнительным аргументом, чтобы люди возвращались в Украину.

В целом первым этапом проекта предусмотрено строительство 50 000 квартир.

Недавно Кабмин внес изменения в программу «еОселя» и украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья вместо 20%, как это было ранее. Ожидается, что программа будет стимулировать молодежь в стране.