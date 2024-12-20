У 15 містах України будуватимуть соціальне житло для переселенців – Кулеба

Уряд напрацьовує житлову програму для людей, які втратили житло внаслідок російської агресії. Для будівництва соціального житла відібрали 15 міст. Про це розповів віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в інтерв’ю ZN.UA .

Ключові факти

Це буде крос-секторальний проєкт, до якого, крім Мінвідновлення, залучені міністерства економіки та фінансів, повідомив Кулеба.

Проєкт не передбачає залучення бюджетних ресурсів. «Стартуватимемо виключно з кредитними грошима міжнародних банків розвитку», – пояснив він. На першому етапі уряд планує відточити фінансову модель проєкту.

Для участі в проєкті відібрали 15 українських міст. «Основний критерій – кількість ВПО в місті», – повідомив віцепрем’єр.

За його словами, у межах проєкту громади мають надати земельну ділянку для будівництва та беруть на себе зобов’язання підвести туди всі комунальні мережі.

«Це житло міське, тобто належить громадам, і надається насамперед для внутрішніх переселенців, але за своєю суттю це службове житло, оскільки прив’язується до роботи», – пояснив Кулеба.

Оренду за свого працівника сплачуватиме роботодавець. А якщо людина їде, то втрачає можливість користуватися квартирою. Приватизації таке житло не підлягає.

Контекст

Цьогоріч в Україні почнеться будівництво соціального житла, пілотний проєкт передбачає 6200 квартир, повідомив у листопаді голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. За його словами, таке житло може бути додатковим аргументом, аби люди поверталися до України.

Загалом першим етапом проєкту передбачено будівництво 50 000 квартир. Їх буде зведено в центрі та на заході України.

Нещодавно Кабмін вніс зміни до програми «єОселя» і українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла замість 20%, як це було раніше. Очікується, що програма стимулюватиме молодь залишатися в країні.