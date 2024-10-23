У «Дії» зʼявилися нові облігації «Авдіївка» і «Дебальцеве»

У застосунку «Дія» стали доступні облігації під назвою «Авдіївка» і «Дебальцеве», повідомляє віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ставка за цими облігаціями встановлена на рівні 15,6% та 16,5%.

Ключові факти

У додатку відтепер можна придбати облігації «Авдіївка» зі ставкою від 15,6%, дата виплати – 20 травня 2026 року.

Для облігацій «Дебальцеве» ставка встановлена від 16,5%, дата виплати – 12 травня 2027-го.

За купівлю облігацій у застосунку не платите жодних комісій чи додаткових платежів, нагадав Федоров.

Контекст

Після початку великої війни Мінфін розпочав випуск військових облігацій. З жовтня 2022 року військові облігації можна придбати через «Дію». Вартість облігації – від 900 грн, обмежень на кількість немає.

Облігації в «Дії» мають назви українських міст – Ялта, Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Мелітополь, Енергодар, Луганськ, Горлівка, Бердянськ тощо.

У квітні в застосунку стали доступні облігації під назвою «Бахчисарай» і «Макіївка». На той момент українці вже придбали через додаток понад 4 млн облігацій і заробили на цьому більш ніж 94 млн грн.

На початку жовтня у «Дії» зʼявилися облігації під назвою «Вовчанськ».