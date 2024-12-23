В Киеве и нескольких областях введены экстренные отключения света

«Укрэнерго» вводит экстренные отключения электроэнергии в Киеве и области, в Днепропетровской и Донецкой областях, сообщает ДТЭК 23 декабря. Решение было принято из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Ключевые факты

В КГВА отметили, что в Киеве графики аварийных отключений электроэнергии применяются в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов РФ.

ДТЭК сообщает, что энергетики уже работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в дома украинцев.

Гендиректор электропоставщика Yasno Сергей Коваленко проинформировал, что отключения введены, поскольку «потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему».

Аварийные графики отключений также введены в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

Контекст

Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 12 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

За последние сутки Россия атаковала Украину 72 ударными БпЛА типа Shahed и другими, сообщили Воздушные силы ВСУ. По состоянию на 09:00 23 декабря подтверждено ущерб 47 ударных БпЛА типа Shahed и другими в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно (без негативных последствий).