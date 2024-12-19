НКРЭКУ увеличила тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии почти на 30% с 2025 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила с 1 января 2025 года тариф на передачу электрической энергии на почти 30%, до 686,23 грн/МВт·ч. Соответствующее решение было принято на заседании 19 декабря, пишет ExPro.

Тариф на передачу электроэнергии платит бизнес и население. Это основной источник доходов «Укрэнерго».