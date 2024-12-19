НКРЭКУ увеличила тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии почти на 30% с 2025 года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличила с 1 января 2025 года тариф на передачу электрической энергии на почти 30%, до 686,23 грн/МВт·ч. Соответствующее решение было принято на заседании 19 декабря, пишет ExPro.
Тариф на передачу электроэнергии платит бизнес и население. Это основной источник доходов «Укрэнерго».
Ключевые факты
- «Хочу отметить, что впервые за последние четыре года тариф на передачу учитывает почти полный объем возложенных на компанию специальных обязанностей», – сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт.
- Тариф на услуги по передаче электроэнергии для предприятий зеленой металлургии на 2025 год составит 359,55 грн/МВт∙ч. Это на 1,4% ниже действующего (сейчас 364,7 грн/МВт∙ч).
- Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 год – 98 652 000 МВт∙ч.
- Тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 2025-й установлен на уровне 98,97 грн/МВт·ч, что на 5% меньше тарифа на 2024 год.
Контекст
Увеличение тарифа на передачу электроэнергии означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.
«Укрэнерго» предлагало увеличить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на 48% – до 783,71 грн/МВт·ч.
В мае правительство во второй раз за время войны повысило тариф на электроэнергию для населения на 64% – до 4,32 грн за кВт·ч. Почему – читайте в статье «Решение на 52 млрд грн».
13 ноября регулятор одобрил проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8%, до 665,26 грн/МВт·ч. Почему и сколько это будет стоить бизнесу – читайте здесь.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.