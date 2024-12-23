В Україні ввели екстрені відключення світла. «Укренерго» пояснило причину (оновлено)

«Укренерго» запровадило екстрені відключення електроенергії в Києві та області, на Дніпропетровщині і на Донеччині, повідомляє ДТЕК 23 грудня. Рішення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі. Аварійні графіки відключень запроваджено також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях. Оновлено. О 16:43 «Укренерго» пояснило відключення необхідністю замінити пошкоджене обладнання і втратою окремих генеруючих потужностей.

Ключові факти

У КМВА наголосили, що в Києві графіки аварійних відключень електроенергії застосовуються у зв’язку із складною ситуацією в енергосистемі країни через наслідки обстрілів РФ.

ДТЕК повідомляє, що енергетики вже працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів та повернути світло в домівки українців.

Гендиректор електропостачальника Yasno Сергій Коваленко проінформував, що відключення запроваджені, оскільки «споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему».

Оновлено . «Укренерго» повідомило, що відключення повʼязані із необхідністю невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втратj. окремих генеруючих потужностей.

. «Укренерго» повідомило, що відключення повʼязані із необхідністю невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втратj. окремих генеруючих потужностей. Згідно із повідомленням, обмеження для побутових споживачів буде скасовано як тільки роботи будуть завершені. Орієнтовний час завершення робіт – до 17:00

Контекст

Українська енергосистема продовжує відновлюватися після 12 масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Через це – вимушено застосовуються погодинні відключення побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

За останню добу Росія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і іншими, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Станом на 09:00 23 грудня підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та іншими в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).