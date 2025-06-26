Российский миллиардер Андрей Молчанов поставил перед Украиной три требования в международном арбитраже из-за конфискации заводов крупнейшего в Украине производителя газобетонных блоков «Аэрок» , сообщила Forbes Ukraine заместитель министра юстиции Инна Богатых.

Ключевые факты

Среди требований немецкой Aeroc Investment Deutschland GmbH, подконтрольной одному из крупнейших застройщиков в РФ LSR Group Андрея Молчанова – признать, что Украина нарушила обязательство по соглашению о защите инвестиций, сообщила Богатых.

Также Aeroc просит суд обязать выплатить компенсацию за экспроприацию и проценты и возместить все расходы на арбитраж.

«Точные суммы не указаны, но истец может их заявить позже», – добавила она.

Контекст

Компания российского миллиардера Андрея Молчанова подала иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Иск касается двух заводов в Киевской области, которые принадлежали компании «Аэрок» – одному из крупнейших производителей газобетонных изделий в Украине. Дело зарегистрировано 18 июня.

До полномасштабного вторжения «Аэрок» был крупнейшим в Украине производителем газобетонных блоков. По итогам 2021-го выручка «Аэрока» – 1,83 млрд грн, по данным YouContol. После национализации заводы прекратили производство, выручка компании сократилась более чем в 1500 раз – до 1,16 млн грн в прошлом году.

В декабре «Трайдент Геоинвест Украина» группы BGV Геннадия Буткевича победила в аукционе Фонда государственного имущества (ФГИУ) по продаже 100% ООО «Аэрок», предложив 1,89 млрд грн – вдвое выше стартовой цены.

В июне 2023-го государство конфисковало заводы «Аэрок» и передало Фонду госимущества. В конце 2024-го их за 1,9 млрд грн приобрела «Трайдент Геоинвест Украина» группы BGV Геннадия Буткевича.

В начале июня газобетонные заводы «Аэрок» вернулись на рынок под новым брендом – Poriston. Ежегодно предприятие планирует выпускать более 1,15 млн кв. м газобетонных блоков, сообщила пресс-служба BGV.

Может ли BGV Group Буткевича потерять активы, которые купила за 1,9 млрд грн, из-за иска российского экс-владельца – читайте в материале.