Російський мільярдер Андрій Молчанов поставив перед Україною три вимоги у міжнародному арбітражі через конфіскацію заводів найбільшого в Україні виробника газобетонних блоків «Аерок» , повідомила Forbes Ukraine заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Ключові факти

Серед вимог німецької Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольної одному з найбільших забудовників у РФ LSR Group Андрія Молчановa – визнати, що Україна порушила зобовʼязання за угодою про захист інвестицій, повідомила Богатих.

Також Aeroc просить суд зобовʼязати виплатити компенсацію за експропріацію та відсотки й покрити всі витрати на арбітраж.

«Чітких сум не зазначено, але позивач може їх заявити пізніше», – додала вона.

Контекст

Компанія російського мільярдера Андрія Молчановa подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується двох заводів на Київщині, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Справу зареєстровано 18 червня.

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» – 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн торік.

У грудні «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича перемогла в аукціоні Фонду державного майна (ФДМУ) з продажу 100% ТОВ «Аерок», запропонувавши 1,89 млрд грн – удвічі вище стартової ціни.

У червні 2023-го держава конфіскувала заводи «Аерок» та передала Фонду держмайна. Наприкінці 2024-го їх за 1,9 млрд грн придбала «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.

На початку червня газобетонні заводи «Аерок» повернулися на ринок під новим брендом – Poriston. Щороку підприємство планує випускати понад 1,15 млн кв. м газобетонних блоків, повідомила пресслужба BGV.

Чи може BGV Group Буткевича втратити активи, які купила за 1,9 млрд грн, через позов російського ексвласника – читайте в матеріалі.