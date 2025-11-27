МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, внедряет ИИ в производственные процессы с 2020 года. Технологии уже дали положительный эффект в миллионы долларов. Об этом директор по информационным и диджитал-технологиям МХП Тарас Гошовский рассказал во время Forbes AI Summit 27 ноября.
- «По отношению к сумме инвестиций в ИИ-проекты, на прошлый год уже была положительная отдача. В чистом эффекте это были сотни тысяч долларов», – говорит Гошовский.
- В 2025-м компания ожидает положительного эффекта более чем в миллион долларов, добавляет Гошовский. «Если считать за четыре года и неполный 2025-й (еще со времен до появления ChatGPT), речь идет о миллионах долларов. Гораздо больше, чем один», – говорит Гошовский. Он не раскрыл точную сумму.
МХП – участник рейтинга «30 чемпионов диджитализации» от Forbes Ukraine. В 2024 году компания инвестировала в инновации более 900 млн грн, больший бюджет среди украинских компаний – только у Sense Bank.
Диджитализацией МХП занимается дирекция по информационным и диджитал-технологиям на 350 специалистов под руководством Тараса Гошовского. Самый дорогой проект – внедрение новейшей ERP-системы от германской SAP – S4HANA. Это стандартизировало бизнес-процессы, финансы, производство, логистику, продажи и т.д.
В 2018 году компания решила автоматизировать процесс и найти лучшие показатели для выращивания птицы. В 2020 году 14 сотрудников ІТ-отдела и девять бизнес-экспертов разработали для МХП ИИ-модель на основе массива данных, собранных компанией.
Этот софт анализирует текущие параметры в птичниках и в режиме реального времени управляет микроклиматом, отслеживает работоспособность оборудования. Функциональность ИИ в МХП также расширилась на планирование урожайности различных культур, выращиваемых компанией, говорил Forbes в марте 2024-го руководитель центра экспертизы Big Data МХП Александр Черногал.
