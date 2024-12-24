В Средиземном море затонуло судно, перевозившее грузы для российских войск в Сирии

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между испанским городом Агилас и алжирским портом Оран. Об этом сообщают La Verdad и El Español 24 декабря. Судно много лет перевозило грузы так называемого Сирийского экспресса – маршрута снабжения российских войск в Сирии.

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Когда Ursa Major шло на восток в Гибралтарский пролив, в его машинном отделении произошел взрыв. После этого оно сошло с курса и начало клониться в сторону, пишет La Verdad.

Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти – их доставили в испанский порт Картахена. Двое моряков остаются пропавшими без вести. В спасательных работах принимали участие находившиеся поблизости местные рыболовные суда, а также специалисты морской спасательной службы на корабле Clara Campoamor и патрульном судне испанского флота Serviola.

Капитан Ursa Major заявил, что судно перевозило пустые контейнеры. По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз вышел из Санкт-Петербурга 11 декабря, официально направляясь во Владивосток, куда должен был прибыть 22 января. Оператор судна – компания «Оборонлогистика», входящая в структуру минобороны России, ранее сообщала о перевозке «проектного груза» для развития портовой инфраструктуры и Северного морского пути.

Однако OSINT-аналитик HI Sutton предполагает, что Ursa Major направлялся в сирийский порт Тартус для эвакуации военного оборудования России в связи с изменением политической ситуации в Сирии.

Контекст

27 ноября оппозиционные силы, среди которых ключевую роль сыграли группировки Хайят Тахрир аш-Шам и Сирийская национальная армия, начали наступление в Сирии. По сообщению ГУР Минобороны Украины от 2 декабря, российские войска начали отступление из нескольких крупных городов, оставляя военные базы с арсеналами оружия и техники.

На следующей неделе повстанцам удалось захватить значительную часть провинций Алеппо и Идлиб. 5 декабря они установили контроль над провинцией Хама. Параллельно поддерживающие оппозицию курдские отряды взяли Дейр-эз-Зор и важные пограничные переходы с Ираком.

8 декабря оппозиционные силы объявили о падении режима Башара Асада. Сам бывший диктатор, по их данным, сбежал в Россию.

12 декабря Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Россия ведет переговоры с новым руководством Сирии по сохранению своего военного влияния в стране. Предметом обсуждения является оставление российских военных сил в порту Тартус и авиабазе Хмеймим. Впрочем, на фоне нестабильной ситуации в Сирии будущее этих договоренностей остается неопределенным.