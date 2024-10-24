В приложении «Армия+» появился сервис онлайн-обучения по военному делу

В приложении «Армия+» теперь доступен сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу, сообщил министр обороны Рустем Умеров. Это позволит военным получать важные знания даже в полевых условиях.

Ключевые факты

Авторизованным в приложении военным доступны курсы: «Общая подготовка», «Быт в полевых условиях» и «Беспилотные системы».

Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля есть тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Это должно помочь не просто получить информацию, а усвоить ее на практике.

Ведомство уже работает над новыми курсами, такими как «Связь на поле боя» и «Психологическая подготовка».

«Наша цель – обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне», – объяснил глава Минобороны.

Контекст

В августе Минобороны представило новую платформу «Армия+», созданную для цифровизации услуг для военнослужащих и повышения эффективности службы. Одной из наиболее ожидаемых функций приложения стала возможность предоставления электронных рапортов. В первой версии приложения были доступны 11 видов рапортов и Армия ID – уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты на подпись.

В приложении также предусмотрены опросы, благодаря которым государство сможет узнать мнение военных по любым вопросам, а сами военнослужащие смогут влиять на реальные изменения в Силах обороны.

В диджитал-экосистеме Украины сейчас развиваются такие цифровые продукты, как «Мрия», «Резерв+» и «Армия+».