Соглашение об ископаемых. Украина и США уже на завершающей стадии переговоров – Стефанишина

Украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению о полезных ископаемых, написала вице-премьер – министр юстиции Ольга Стефанишина в соцсети Х 24 февраля. Соглашение о недрах с США до сих пор не было согласовано Украиной, поскольку в нем не было ничего о гарантиях безопасности, над ним продолжали работу юристы, сказал на прошлой неделе президент Владимир Зеленский.

Ключевые факты

По словам вице-премьера, переговоры «были очень конструктивными» и «почти все ключевые детали уже согласованы».

Она подчеркнула, что команды США и Украины находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению.

«Мы стремимся завершить их как можно быстрее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетия вперед», – сообщила Стефанишина.

Контекст

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении о добыче полезных ископаемых.

Во время визита спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога Украина и США активизировали переговоры по соглашению о минералах. Администрация Трампа предполагает, что присутствие американских экономических интересов в Украине будет гарантией безопасности для Киева.

Высокопоставленные чиновники США в последние дни давили на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение. Однако президент Украины заявил, что в соглашении должны быть четкие гарантии безопасности. Как сообщили источники Sky News, Зеленский не готов одобрить соглашение, поскольку Украина видит «ряд проблемных вопросов» в проекте.

Украина 22 февраля рассматривала новую версию соглашения об использовании природных ресурсов, отклоненную ранее. Проект сделки оказался более жестким, чем первый вариант, сообщила NYT со ссылкой на источники.

В частности, в новом проекте соглашения появился пункт о распределении доходов с оккупированных РФ территорий в случае их освобождения. Предполагается, что 66% доходов от добычи на этих территориях будут поступать в фонд.

На оккупированных Россией территориях находятся критически важные ресурсы стоимостью более $350 млрд, заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко 23 февраля.