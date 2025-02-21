Украина и США активизировали переговоры по соглашению о минералах во время визита Келлога – Bloomberg

Украинские официальные лица обсуждают вопросы полезных ископаемых со специальным представителем США по РФ и Украине Китом Келлогом во время переговоров в закрытом режиме в Киеве, пишет Bloomberg 21 февраля со ссылкой на источник. По его словам, украинские и американские переговорщики стремятся завершить соглашение о критически важных полезных ископаемых.

Ключевые факты

Ожидается, что заключенное соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению войны.

По словам источника, в идеале соглашение о минералах было бы подписано в присутствии президентов США и Украины. Президент Владимир Зеленский, встречавшийся с Келлоггом 21 февраля, настаивал на встрече с Трампом до его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

США продолжают добиваться минерального соглашения, которое бы заложило основу для обещания Трампа положить конец войне и компенсировать миллиарды долларов поддержки, которые Киев уже получил.

Администрация США рассматривает соглашение по поводу минералов как способ связать Америку и Украину, по словам другого источника, знакомого с этим вопросом. Тем не менее, большинство будущих гарантий безопасности Украины будут возложены на Европу, добавил источник.

Контекст

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении по добыче полезных ископаемых. По данным источников Reuters, на встрече с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предложения США. Источник сообщил, что президент обсудил собственное предложение по добыче полезных ископаемых с США, заявив, что оно было разработано в соответствии с Конституцией Украины.

По словам двух чиновников, вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о праве собственности станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов за поставки оружия и поддержку, предоставленные Киеву с начала войны в феврале 2022 года».

Трамп, не взявший на себя обязательство продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил, что хочет получить от Киева редкоземельные минералы на сумму $500 млрд.

Соглашение о недрах с США не было согласовано, поскольку в нем не было ничего о гарантиях безопасности для Украины, сейчас над ним работают юристы, сказал президент Зеленский на пресс-конференции 19 февраля. Он подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности и закончить войну в 2025 году.

Украинские власти сорвали соглашение с США о добыче полезных ископаемых, заявил президент США Дональд Трамп 19 февраля на инвестиционном форуме в Майами. В то же время администрация Трампа может предложить Украине упрощенное соглашение, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Сам Трамп заявил, что собирается «воскресить» соглашение. «Посмотрим, что будет. Но я воскрешу его или будет не очень весело», – заявил он.