Угода про копалини. Україна та США вже на завершальній стадії переговорів – Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про корисні копалини, написала віцепрем’єрка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі Х 24 лютого. Угода про надра із США досі не була погоджена Україною, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки, над нею продовжували роботу юристи, сказав минулого тижня президент Володимир Зеленський.
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Ключові факти
- За словами віцепрем’єрки, переговори «були дуже конструктивними» і «майже всі ключові деталі вже узгоджені».
- Вона наголосила, що команди США та України перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди.
- «Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати і затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобовʼязання на десятиліття вперед», – повідомила Стефанішина.
Контекст
Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин.
Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.
Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.
Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.
Зокрема, у новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.
На окупованих Росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд, заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого.
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