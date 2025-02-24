Угода про копалини. Україна та США вже на завершальній стадії переговорів – Стефанішина

Українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про корисні копалини, написала віцепрем’єрка – міністерка юстиції Ольга Стефанішина у соцмережі Х 24 лютого. Угода про надра із США досі не була погоджена Україною, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки, над нею продовжували роботу юристи, сказав минулого тижня президент Володимир Зеленський.

Ключові факти

За словами віцепрем’єрки, переговори «були дуже конструктивними» і «майже всі ключові деталі вже узгоджені».

Вона наголосила, що команди США та України перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди.

«Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати і затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобовʼязання на десятиліття вперед», – повідомила Стефанішина.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин.

Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

Зокрема, у новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.

На окупованих Росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд, заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого.