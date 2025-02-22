Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Война
Дата

Детали конфликтного соглашения. Что США предлагают Украине в документе о распределении полезных ископаемых? Версия министра финансов, которую он изложил в статье для FT

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

3 хв читання

копалини, видобуток, угода, рідкісноземельні метали /Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Скотт Бессент во время визита последнего в Киев Фото Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент 22 февраля опубликовал статью в FT, где раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых, которое США предлагают подписать президенту Владимиру Зеленскому. Что предполагает сделка? Forbes Ukraine выбрал основное

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент привез на встречу с Владимиром Зеленским проект соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Украинская сторона отказалась подписывать документ. По словам Зеленского, документ был четким лишь в одном: «50% Украина должна отдать от того, что в нем перечислено», и не предусматривал положения о гарантиях безопасности.

Более подробной информации, что именно США предлагают Украине в рамках соглашения о полезных ископаемых, не было. Скотт Бессент решил пролить свет на содержание соглашения в статье для FT. «Об экономическом партнерстве, предложенном Дональдом Трампом Владимиром Зеленским, много говорят. Но вокруг него существует немало искажений и ошибочных утверждений. Важно объяснить, какие преимущества это сотрудничество принесет обеим странам», – аргументирует свою инициативу Бессент.

21 февраля администрация Трампа передала Киеву новую версию соглашения, пишет NYT со ссылкой на источники. Согласно информации издания, условия гораздо более жесткие, чем в первом варианте.

Из статьи Бессента не ясно, какую версию сделки он комментирует. Но для понимания логики администрации Трампа это в любом случае интересный текст.

Forbes Ukraine выбрал основное из объяснения Бессента.

Экономическое партнерство США и Украины

После стольких лет войны Украина стоит перед вызовом не только обеспечения безопасности, но и экономического восстановления. США сыграли ключевую роль в поддержке украинской обороны и теперь предлагают сотрудничество, которое может изменить будущее страны.

Президент США Дональд Трамп и его администрация представили план экономического партнерства между США и Украиной, обещающий привлечь инвестиции, ускорить восстановление и закрепить стратегическое партнерство двух государств.

Идея сотрудничества

Еще в сентябре 2024 года во время встречи в Trump Tower именно Владимир Зеленский предложил США получить экономическую долю в украинских природных ресурсах и критически важных минералах. Этот шаг стал отправной точкой формирования нового экономического партнерства.

Американская администрация видит в сотрудничестве с Украиной возможность не только помочь в восстановлении, но и закрепить долгосрочные интересы США в регионе. С этой целью я как министр финансов США совершил свой первый международный визит в Киев, чтобы представить детали предложения.

Принципы партнерства

Партнерство предусматривает создание специального фонда, управляющего доходами Украины от природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Средства фонда будут направлены на восстановление и развитие Украины.

США получат экономические и управленческие права в рамках этих инвестиций. Такая структура и отношения позволят обеспечить высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и законодательной базы, необходимые для привлечения частных мощных инвестиций для послевоенного роста Украины.

Ключевые принципы партнерства:

  • Отсутствие новых долгов. Украина не будет брать дополнительные кредиты, что уменьшает финансовое давление.
  • Жесткий контроль за использованием средств. США будут гарантировать прозрачность и предотвращение коррупции.
  • Приоритетное привлечение американских инвесторов. Государства, которые не поддержали Украину во время войны, не смогут извлечь выгоду из ее восстановления.
  • Долгосрочный подход. Средства будут реинвестированы в ключевые секторы, которые будут стимулировать дальнейшее экономическое развитие Украины.

Почему это важно для Украины

У Украины есть значительный потенциал для экономического роста. Страна владеет природными ресурсами и инфраструктурой, которые могут стать основой ее послевоенного восстановления. Но для этого требуются инвестиции, опыт и эффективное управление.

Опыт Польши доказывает, что грамотная экономическая политика, инфраструктурные реформы и привлечение иностранного капитала могут кардинально изменить ситуацию. С 1992 года ВВП Польши вырос в три раза, а уровень доходов ее граждан увеличился более чем в семь раз. У Украины есть все шансы повторить этот успех.

Что это дает США

Администрация США рассматривает это партнерство не только как поддержку союзника, но и инструмент укрепления собственной экономики. Инвестиции в восстановление Украины принесут выгоду американскому бизнесу, а также укрепят геополитические позиции США в Восточной Европе.

Из истории известно, что подобные соглашения могут иметь длительный положительный эффект. Например, в 1942 году США и Великобритания договорились о взаимовыгодном экономическом партнерстве, что стало предпосылкой для продолжавшегося десятилетиями экономического роста.

Новая модель международного сотрудничества

Предложение Трампа предусматривает новую модель международного экономического сотрудничества, которая может стать ключом к успешному восстановлению Украины. В то же время она сигнализирует России, что США стратегически заинтересованы в долгосрочной стабильности и процветании Украины.

Это соглашение не просто финансовая помощь. Это попытка создать новый экономический порядок в регионе, способствующий росту и стабильности.

В случае успеха оно может стать образцом для будущих экономических партнерств между странами, стремящимися к восстановлению после конфликтов.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні