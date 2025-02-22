Детали конфликтного соглашения. Что США предлагают Украине в документе о распределении полезных ископаемых? Версия министра финансов, которую он изложил в статье для FT

Министр финансов США Скотт Бессент 22 февраля опубликовал статью в FT, где раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых, которое США предлагают подписать президенту Владимиру Зеленскому. Что предполагает сделка? Forbes Ukraine выбрал основное

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент привез на встречу с Владимиром Зеленским проект соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Украинская сторона отказалась подписывать документ. По словам Зеленского, документ был четким лишь в одном: «50% Украина должна отдать от того, что в нем перечислено», и не предусматривал положения о гарантиях безопасности.

Более подробной информации, что именно США предлагают Украине в рамках соглашения о полезных ископаемых, не было. Скотт Бессент решил пролить свет на содержание соглашения в статье для FT. «Об экономическом партнерстве, предложенном Дональдом Трампом Владимиром Зеленским, много говорят. Но вокруг него существует немало искажений и ошибочных утверждений. Важно объяснить, какие преимущества это сотрудничество принесет обеим странам», – аргументирует свою инициативу Бессент.

21 февраля администрация Трампа передала Киеву новую версию соглашения, пишет NYT со ссылкой на источники. Согласно информации издания, условия гораздо более жесткие, чем в первом варианте.

Из статьи Бессента не ясно, какую версию сделки он комментирует. Но для понимания логики администрации Трампа это в любом случае интересный текст.

Forbes Ukraine выбрал основное из объяснения Бессента.

Экономическое партнерство США и Украины

После стольких лет войны Украина стоит перед вызовом не только обеспечения безопасности, но и экономического восстановления. США сыграли ключевую роль в поддержке украинской обороны и теперь предлагают сотрудничество, которое может изменить будущее страны.

Президент США Дональд Трамп и его администрация представили план экономического партнерства между США и Украиной, обещающий привлечь инвестиции, ускорить восстановление и закрепить стратегическое партнерство двух государств.

Идея сотрудничества

Еще в сентябре 2024 года во время встречи в Trump Tower именно Владимир Зеленский предложил США получить экономическую долю в украинских природных ресурсах и критически важных минералах. Этот шаг стал отправной точкой формирования нового экономического партнерства.

Американская администрация видит в сотрудничестве с Украиной возможность не только помочь в восстановлении, но и закрепить долгосрочные интересы США в регионе. С этой целью я как министр финансов США совершил свой первый международный визит в Киев, чтобы представить детали предложения.

Принципы партнерства

Партнерство предусматривает создание специального фонда, управляющего доходами Украины от природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Средства фонда будут направлены на восстановление и развитие Украины.

США получат экономические и управленческие права в рамках этих инвестиций. Такая структура и отношения позволят обеспечить высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и законодательной базы, необходимые для привлечения частных мощных инвестиций для послевоенного роста Украины.

Ключевые принципы партнерства:

Отсутствие новых долгов . Украина не будет брать дополнительные кредиты, что уменьшает финансовое давление.

. Украина не будет брать дополнительные кредиты, что уменьшает финансовое давление. Жесткий контроль за использованием средств . США будут гарантировать прозрачность и предотвращение коррупции.

. США будут гарантировать прозрачность и предотвращение коррупции. Приоритетное привлечение американских инвесторов . Государства, которые не поддержали Украину во время войны, не смогут извлечь выгоду из ее восстановления.

. Государства, которые не поддержали Украину во время войны, не смогут извлечь выгоду из ее восстановления. Долгосрочный подход. Средства будут реинвестированы в ключевые секторы, которые будут стимулировать дальнейшее экономическое развитие Украины.

Почему это важно для Украины

У Украины есть значительный потенциал для экономического роста. Страна владеет природными ресурсами и инфраструктурой, которые могут стать основой ее послевоенного восстановления. Но для этого требуются инвестиции, опыт и эффективное управление.

Опыт Польши доказывает, что грамотная экономическая политика, инфраструктурные реформы и привлечение иностранного капитала могут кардинально изменить ситуацию. С 1992 года ВВП Польши вырос в три раза, а уровень доходов ее граждан увеличился более чем в семь раз. У Украины есть все шансы повторить этот успех.

Что это дает США

Администрация США рассматривает это партнерство не только как поддержку союзника, но и инструмент укрепления собственной экономики. Инвестиции в восстановление Украины принесут выгоду американскому бизнесу, а также укрепят геополитические позиции США в Восточной Европе.

Из истории известно, что подобные соглашения могут иметь длительный положительный эффект. Например, в 1942 году США и Великобритания договорились о взаимовыгодном экономическом партнерстве, что стало предпосылкой для продолжавшегося десятилетиями экономического роста.

Новая модель международного сотрудничества

Предложение Трампа предусматривает новую модель международного экономического сотрудничества, которая может стать ключом к успешному восстановлению Украины. В то же время она сигнализирует России, что США стратегически заинтересованы в долгосрочной стабильности и процветании Украины.

Это соглашение не просто финансовая помощь. Это попытка создать новый экономический порядок в регионе, способствующий росту и стабильности.

В случае успеха оно может стать образцом для будущих экономических партнерств между странами, стремящимися к восстановлению после конфликтов.