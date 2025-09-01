Кабинет Министров назначил украинских менеджеров в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- В состав руководящего совета вошли: Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Александр Карасевич, государственный секретарь МИДа.
- Управляющий совет состоит из шести менеджеров – по три от каждой стороны. Американскую сторону будут представлять три менеджера, уполномоченные DFC через компанию DFC Ukraine Subsoil, LLC.
- Стратегические решения будут приниматься исключительно единогласно, что гарантирует равноправие партнерства, отметило Минэкономики.
- Первое заседание совета состоится в начале сентября этого года. На ней будут утверждены участники комитетов, принципы отбора проектов и операционные процедуры, сообщил Соболев.
Контекст
Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.
17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа здесь.
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда.
8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.