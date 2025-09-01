Кабинет Министров назначил украинских менеджеров в руководящий совет Инвестиционного фонда восстановления, созданного Украиной и США. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

В состав руководящего совета вошли: Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Егор Перелыгин, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Александр Карасевич, государственный секретарь МИДа.

Управляющий совет состоит из шести менеджеров – по три от каждой стороны. Американскую сторону будут представлять три менеджера, уполномоченные DFC через компанию DFC Ukraine Subsoil, LLC.

Стратегические решения будут приниматься исключительно единогласно, что гарантирует равноправие партнерства, отметило Минэкономики.

Первое заседание совета состоится в начале сентября этого года. На ней будут утверждены участники комитетов, принципы отбора проектов и операционные процедуры, сообщил Соболев.

Контекст

Инвестиционный фонд восстановления (Reconstruction Investment Fund, RIF) – совместная инициатива правительств Украины и США, созданная для привлечения частных инвестиций в стратегически важные сектора украинской экономики.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа здесь.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Фонд официально был запущен 23 мая.