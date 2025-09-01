Кабінет Міністрів призначив українських менеджерів до керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

До складу керівної ради увійшли: Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства; Єгор Перелигін, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства; Олександр Карасевич, державний секретар МЗС.

Керівна рада складається з шести менеджерів – по три від кожної сторони. Американську сторону представлятимуть три менеджери, уповноважені DFC через компанію DFC Ukraine Subsoil, LLC.

Стратегічні рішення ухвалюватимуть виключно одностайно, що гарантує рівноправність партнерства, зазначило Мінекономіки.

Перше засідання ради відбудеться на початку вересня цього року. На ньому будуть затверджені учасники комітетів, принципи відбору проєктів та операційні процедури, повідомив Соболев.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа тут.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Фонд офіційно запустили 23 травня.