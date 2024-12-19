Україна демонструє економічну перевагу над Росією – The Economist

Українська економіка, хоч і залишається на 25% меншою, ніж у 2021 році, вперше з початку повномасштабного вторгнення перевершує російську за ключовими показниками. Про це пише The Economist 18 грудня.

Деталі

Економіка України переживає серйозні трансформації. Незважаючи на зниження ВВП на 25% порівняно з 2021 роком, країна демонструє економічне зростання, що становить 4% у 2024-му. Стабільність національної валюти та низькі відсоткові ставки контрастують з російською економікою, яка зіткнулася з серйозними проблемами: прогнозоване зростання ВВП Росії – лише 0,5-1,5% у 2025 році, а ставки досягли 23%.

Україна також стикається з енергетичними проблемами через руйнування інфраструктури внаслідок російських атак. Втім, завдяки імпорту енергії та альтернативним джерелам дефіцит зменшився, і в 2025-му очікується його зниження до 6%.

Нестача робочої сили, спричинена мобілізацією та еміграцією, залишається проблемою для підприємств. Кількість вакансій в Україні зросла, але конкуренція на ринку праці зменшилася, що приводить до зростання заробітних плат.

Фінансування підприємств, особливо малих фермерів, залишається проблемою. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році становитиме 20% ВВП. Проте міжнародна допомога дає змогу покрити частину цього дефіциту.

Контекст

За підсумками 10 місяців 2024-го економіка України зросла на 4,2%. Однак у жовтні темп зростання сповільнився до 1,3% порівняно з 3,8% у вересні.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що за підсумками 2024 року ВВП України збільшиться на 3%, а рівень інфляції складе 9%. Раніше прогноз Фонду передбачав зростання ВВП у межах від 2,5% до 3,5%, а інфляцію – на рівні 8%.

Міністерство економіки очікує, що приріст ВВП у 2024-му становитиме 3,5% (зменшений прогноз порівняно з попереднім значенням 4,6%). Прогнозується, що споживчі ціни зростуть на 5,4% за рік, а в грудні порівняно з груднем 2023 року інфляція досягне 7,9% (раніше передбачалося 8,5% та 9,7%).

На основі останнього Інфляційного звіту Національний банк України прогнозує зростання реального ВВП на 4% у 2024-му та підвищення Індексу споживчих цін до 9,7% до кінця року.

Уряд України очікує, що темпи економічного зростання сповільняться з 3,5% у 2024 році до 2,7% у 2025-му.