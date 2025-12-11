Деталі

За даними посадовців, глава української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров надіслав українську відповідь Джареду Кушнеру – головному переговорнику й зятю президента США Дональда Трампа.

Київ надіслав відповідь США після кількох днів консультацій із європейськими партнерами – насамперед Великою Британією, Францією та Німеччиною.

За словами чиновника, у документі Україна запропонувала нові підходи до вирішення складних питань, зокрема щодо територій та ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Високопоставлені військові посадовці США та України проведуть віртуальну зустріч 11 грудня, щоб продовжити обговорення конкретних частин американського мирного плану, пише видання.

Контекст

9 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що 10 грудня Київ, ймовірно, передасть Сполученим Штатам оновлений мирний план. Київ, за його словами, дуже активно працював над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Він сказав, що українські та європейські складники пропрацьовані вже більше.

Інформація про новий американський мирний план про припинення війни РФ проти України з’явилася в кількох медіа США 19 листопада. У цих матеріалах стверджувалося, що документ нібито передбачає передачу Росії всього Донбасу, скорочення української армії вдвічі, обмеження озброєнь та запровадження російської мови як другої державної.

21 листопада медіа опублікували текст цього плану з 28 пунктів – у ньому йшлося про постійну відмову України від своїх територій та амністію для Росії.

23 листопада Велика Британія, Німеччина й Франція підготували власні контрпропозиції до американського проєкту, щоб зробити його більш прийнятним для України.

У той самий день у Женеві відбулися переговори представників України та США, після яких стало відомо про «оновлену» версію документа. За даними Financial Times, після женевських перемовин команда Трампа внесла зміни до початкового плану, скоротивши його з 28 до 19 пунктів.