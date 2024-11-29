Украина просит НАТО о приглашении на вступление во время заседания на следующей неделе – Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег по НАТО направить Киеву приглашение присоединиться к военному альянсу во время встречи в Брюсселе на следующей неделе, говорится в тексте письма, с которым агентство Reuters ознакомилось 29 ноября.

Ключевые факты

Сибига в своем письме утверждает, что сейчас самое лучшее время для направления Украине приглашения о вступлении.

«Это станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию Россией развязанной ею войны, последним проявлением которой является участие десятков тысяч северокорейских солдат и использование Украины как полигона для испытаний нового оружия», – добавил министр иностранных дел.

Ключевая цитата

«Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину вступить в Альянс как один из результатов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года», – написал он.

Дипломаты НАТО говорят, что на этом этапе среди членов Альянса нет консенсуса по приглашению Украины. Любое решение потребовало бы согласия всех 32 стран-членов НАТО.

Контекст

Приглашение Украины в НАТО – первый пункт Плана победы, который президент Владимир Зеленский в конце сентября представил в США и презентовал в Верховной Раде. Президент надеется получить приглашение в ближайшие месяцы и говорит, что среди большинства стран-членов НАТО есть консенсус по приглашению Украины.

НАТО заявило, что Украина присоединится к Альянсу и что она находится на необратимом пути к членству. Но официального приглашения и сроков не предоставило.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО не менее 20 лет, писало издание WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.

20 ноября источники Reuters сообщили, что президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает какие-либо значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО.