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Украина в январе сократила импорт электроэнергии на 56%, треть поставок – из Польши

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина уменьшила импорт электроэнергии в январе 2025 года на 56% по сравнению с декабрем – почти до 189 000 МВт·час. Около трети объемов было поставлено из Польши. Об этом идет речь в результатах мониторинга ExPro Electricity.

Подробности

  • Сокращение импорта стало возможно благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и достаточности ресурса от внутренних производителей, говорят аналитики.
  • Польша обеспечила 30% импорта, Венгрия – 25,5%, Словакия – почти 25%. Падение объемов произошло по всем направлениям. В то же время по сравнению с январем 2024 года импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.

Контекст

В июне 2024 года Украина импортировала 858 400 МВт·ч электроэнергии – наибольший месячный объем за последнее десятилетие. Стоимость импорта составила $79 млн, сообщает Государственная таможенная служба.

Объем импорта почти удвоился по сравнению с маем (448 200 МВт·ч) и вырос в 20 раз по сравнению с июнем 2023 года (43 700 МВт·ч). Расходы на закупку электроэнергии из Европы выросли вдвое.

С 1 декабря 2024 года максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС выросла с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Это стало возможным благодаря договоренностям между Украиной и Европейским Союзом.

Импорт электроэнергии остается критически важным для поддержания стабильности энергосистемы, страдающей от постоянных обстрелов. Украина получила гарантированное 250 МВт в режиме аварийной помощи.

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