Аграрии угрожают судами, депутаты и таможня переводят стрелки на правительство, Украина теряет миллионы долларов экспортных поступлений. Почему соево-рапсовая пошлина в 10% остановила отрасль, когда и как проблема будет решена?

«Мы потратили на пошлину 18,4 млн грн, хотя по закону не должны ее платить, – говорит коммерческий директор «ТАС Агро» Антон Жемердеев, – подаем иски в суд на таможню, чтобы вернуть средства».

С 4 сентября экспорт сои и рапса из Украины облагается 10-процентной пошлиной.