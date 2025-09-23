Forbes Digital підписка
«Производителей просто обманули». Спешка депутатов заблокировала экспорт сои и рапса на $3 млрд. Есть ли решение?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

мито на експорт сої та ріпаку /из открытых источников

«ТАС Агро» потеряла 18,4 млн грн на одном контракте по экспорту рапса. Фото из открытых источников

Аграрии угрожают судами, депутаты и таможня переводят стрелки на правительство, Украина теряет миллионы долларов экспортных поступлений. Почему соево-рапсовая пошлина в 10% остановила отрасль, когда и как проблема будет решена?

«Мы потратили на пошлину 18,4 млн грн, хотя по закону не должны ее платить, – говорит коммерческий директор «ТАС Агро» Антон Жемердеев, – подаем иски в суд на таможню, чтобы вернуть средства».

С 4 сентября экспорт сои и рапса из Украины облагается 10-процентной пошлиной.

