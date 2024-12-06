Украинские Liki24 и Choice попали в рейтинг 250 быстрорастущих стартапов Европы от Sifted

В список Sifted из 250 быстрорастущих стартапов Европы попали украинские компании Liki24 и Choice, свидетельствуют результаты рейтинга, обнародованные 5 декабря. На первом месте оказался британский необанк для малого бизнеса Allica Bank.

Ключевые факты

В первую десятку рейтинга вошли:

Allica Bank – банк для МСБ (Великобритания). kompasbank – банк для малого и среднего бизнеса (Дания). Artios Pharma – противораковые препараты (Великобритания). Finn – сервис по подписке автомобилей (Германия). Orbem – визуализация на основе искусственного интеллекта для сканирования объектов (Германия). Klimate – стратегии удаления углерода (Дания). Kovalee – создатель приложений (Франция). Swan – банковские услуги (Франция). Jeff – цифровой банкинг (Латвия). Dalma – страхование домашних животных (Франция).

В список также вошел украинский стартап Choice (143-е место), основанный в 2020 году. Он предлагает SaaS-решения для ресторанов, в том числе QR-платежи, заказ столиков, еду на вынос и доставку, а также гостевой CRM. Среди его инвесторов – JnT Ventures, Presto Ventures, Reflex Capital, Purple Ventures, он привлек €3,8 млн.

(143-е место), основанный в 2020 году. Он предлагает SaaS-решения для ресторанов, в том числе QR-платежи, заказ столиков, еду на вынос и доставку, а также гостевой CRM. Среди его инвесторов – JnT Ventures, Presto Ventures, Reflex Capital, Purple Ventures, он привлек €3,8 млн. Еще однин украинский стартап в списке – Liki24 (227-е место), основанный в 2017 году. Компания представлена в Украине, Румынии, Италии и недавно – в Германии. Она получила seed-раунд финансирования в размере €2 млн в январе 2024 года при поддержке, в частности ICLUB и TA Ventures.

(227-е место), основанный в 2017 году. Компания представлена в Украине, Румынии, Италии и недавно – в Германии. Она получила seed-раунд финансирования в размере €2 млн в январе 2024 года при поддержке, в частности ICLUB и TA Ventures. Наибольшее количество компаний в рейтинге (57) находится в Лондоне. Париж с огромным отрывом занимает второе место с 19 компаниями. В Стокгольме – 16 компаний, в Берлине – 13, в Милане – 11 компаний.

Наиболее доминирующая технологическая вертикаль – B2B SaaS (75 компаний). Следующим по представлению является финтех (64), за которым следуют климатические технологии (41), потребительские технологии (38), технологии здравоохранения (21) и глубокие технологии (11).

О рейтинге

Для составления рейтинга команда Sifted в партнерстве с Zoom использовала собственные данные и документы компаний для обнаружения быстрорастущих стартапов. Заявки принимались с 1 февраля по 15 ноября.

Чтобы иметь право на участие, компании должны соответствовать следующим критериям: главный офис в Европе (за исключением Азербайджана, Беларуси, Израиля, России и Турции); основаны в 2014 году или позже; максимальное количество персонала – 999 человек; быть частной и независимой; большая часть выручки должна быть получена за счет запатентованной технологии; данные о выручке должны быть не менее чем за три года; выручка (при необходимости – в годовом исчислении) должна быть не менее €50 000 в базовом году и не менее €500 000 – в последнем финансовом году.

Контекст

Сервис QR-меню Choice в мае 2020-го запустили друзья детства и серийные предприниматели Алексей Ильяш и Владимир Оляницкий. Ильяш на тот момент развивал в Чехии онлайн-сервис по бронированию гостиниц для туристических операторов Davinci Travel System, Оляницкий – украинского туроператора с молодежными автобусными турами Eurotrips.

Liki24.com – сервис доставки лекарства, основанный Антоном Авринским в 2017 году. В 2020-м выручка компании выросла в четыре раза – до $20 млн. Тогда же компания получила самый большой в истории раунд инвестиций – $5 млн от Horizon Capital, F1V, TA Ventures и других. В апреле 2021 года Forbes оценивал стартап Авринского в $20–40 млн.