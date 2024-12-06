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Українські Liki24 та Choice потрапили до рейтингу 250 швидкозростаючих стартапів Європи від Sifted 

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

До списку Sifted із 250 стартапів, що швидко зростають у Європі, потрапили українські компанії Liki24 та Choice, свідчать результати рейтингу, оприлюднені 5 грудня. На першому місці опинився британський необанк для малого бізнесу Allica Bank.

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Ключові факти

  • До першої десятки рейтингу увійшли:
  1. Allica Bank – банк для МСБ (Велика Британія).
  2. kompasbank – банк для малого та середнього бізнесу (Данія).
  3. Artios Pharma – протиракові препарати (Велика Британія).
  4. Finn – сервіс із передплати автомобілів (Німеччина).
  5. Orbem – візуалізація на основі штучного інтелекту для сканування обʼєктів (Німеччина).
  6. Klimate – стратегії видалення вуглецю (Данія).
  7. Kovalee – творець додатків (Франція).
  8. Swan – банківські послуги (Франція).
  9. Jeff – цифровий банкінг (Латвія).
  10. Dalma – страхування домашніх тварин (Франція).
  • До списку також увійшов український стартап Choice (143-тє місце), заснований у 2020 році. Він пропонує SaaS-рішення для ресторанів, зокрема QR-платежі, замовлення столиків, їжу на виніс і доставку, а також гостьовий CRM. Серед його інвесторів – JnT Ventures, Presto Ventures, Reflex Capital, Purple Ventures, він залучив €3,8 млн.
  • Ще одним українським стартапом у списку є Liki24 (227-ме місце), заснований у 2017 році. Компанія представлена в Україні, Румунії, Італії та віднедавна – в Німеччині. Вона отримала seed-раунд фінансування у розмірі €2 млн у січні 2024 року за підтримки, зокрема, ICLUB і TA Ventures.
  • Загалом найбільша кількість компаній у рейтингу (57) знаходиться у Лондоні. Париж із великим відривом посідає друге місце з 19 компаніями. У Стокгольмі – 16 компаній, у Берліні – 13, у Мілані – 11 компаній.
  • Найбільш домінуюча технологічна вертикаль – B2B SaaS (75 компаній). Наступним за представленістю є фінтех (64), за яким слідують кліматичні технології (41), споживчі технології (38), технології охорони здоровʼя (21) та глибокі технології (11).

Про рейтинг

Для складання рейтингу команда Sifted у партнерстві із Zoom використовувала власні дані та документи компаній для виявлення швидкозростаючих стартапів. Заявки приймалися з 1 лютого до 15 листопада.

Щоб мати право на участь, компанії повинні відповідати таким критеріям: головний офіс у Європі (за винятком Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Росії та Туреччини); засновані у 2014 році чи пізніше; максимальна кількість персоналу – 999 осіб; бути приватною та незалежною; більша частина виручки має бути отримана за рахунок запатентованих технологій; дані про виручку повинні бути не менш як за три роки; виручка (за потреби – у річному обчисленні) має бути не менше €50 000 у базовому році та не менше €500 000 – в останньому фінансовому році.

Контекст

Сервіс QR-меню Choice у травні 2020 року запустили друзі дитинства і серійні підприємці Олексій Ільяш та Володимир Оляніцький. Ільяш на той момент розвивав у Чехії онлайн-сервіс із бронювання готелів для туристичних операторів Davinci Travel System, Оляніцький – українського туроператора з молодіжними автобусними турами Eurotrips.

Liki24.com – сервіс доставки ліків, заснований Антоном Авринським у 2017 році. У 2020-му виручка компанії зросла вчетверо – до $20 млн. Тоді ж компанія отримала найбільший в історії раунд інвестицій – $5 млн від Horizon Capital, F1VTA Ventures та інших. У квітні 2021-го Forbes оцінював стартап Авринського у $20–40 млн. 

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