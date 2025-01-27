Украинцы в прошлом году меньше пользовались госуслугами онлайн, но стали более довольными ими – опрос КМИС

Доля людей, положительно оценивающих получение государственных электронных услуг, за год выросла на 5%, до 84% опрошенных украинцев, свидетельствуют результаты ежегодного всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В 2023 году тех, кто считал свой опыт пользования государственными е-услугами скорее или очень положительным, было 78,5%.

Ключевые факты

Опрос показал, что большинство украинцев активно используют государственные электронные услуги. В 2024 году об этом сообщили 55% респондентов; для сравнения: в 2023 году – 64%. Соответственно, доля тех, кто утверждает, что за последний год не пользовался такими услугами, выросла с 33% в 2023 году до 42% в 2024-м.

Снижение уровня пользования всеми государственными услугами на 9% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в КМИС объясняют удовлетворенностью соответствующих потребностей граждан, поскольку некоторые услуги предоставляются только раз или автоматически, привыканием людей к электронным услугам и «нормализацией» уровня пользования после предварительного повышенного интереса к ним.

Инфографика: КМИС, ПРООН

Отмечается, что снижение в использовании госуслуг является системным и не концентрируется на отдельных группах людей или услугах.

В то же время удовлетворенность граждан получением е-услуг выросла до 84% опрошенных (в 2023-м – 78,5%).

Среди наиболее популярных услуг: «Дія» (ею воспользовались 42% респондентов), сервисы относительно личного транспорта (15%), получение информации из реестров (13%), пенсионного обеспечения (10%), а также получение паспортов или других сервисов от Государственной миграционной службы (10%).

В среднем украинцы в течение 2024 года использовали 2,5 электронного сервиса.

Наиболее активные пользователи государственных электронных услуг в Украине – мужчины младшего возраста, с высшим уровнем образования и достатка, проживающие в крупных населенных пунктах. Эти данные за год не изменились.

Среди основных причин, почему украинцы не пользовались государственными е-услугами в течение года, назвали отсутствие потребности (67%), нехватку навыков (44%), недоверие к электронным сервисам (26%), незнание, что услуга доступна онлайн (25%), и отсутствие устройства с подключением к интернету (19%). Список главных причин неиспользования е-услуг за год остался неизменным.

В 2024 году регулярно пользовались интернетом 78% украинцев (80% в 2023-м). Еще 12% пользовались нерегулярно (два-три часа и меньше в неделю), в 2023-м – 11%. Не пользовались интернетом 10% респондентов (уровень не изменился за год). Реже всего пользуются интернетом в Украине люди постарше: 48% делают это ежедневно, тогда как 31% вообще не пользуется. В то же время показатель ежедневного пользования интернетом среди респондентов в возрасте до 30 лет составляет 94%.

Контекст

Всеукраинский опрос провели в сентябре-октябре 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди жителей Украины старше 18 лет, проживавших на контролируемых правительством территориях по состоянию на 23 февраля 2022 года. В общей сложности провели 2019 интервью.

Исследования по пользованию электронными услугами и интернетом в Украине организовали уже в пятый раз. Его провели по заказу Программы развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке Швеции в рамках «Проекта поддержки Действие» и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации.

14 января 2025 года правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций Украины (WINWIN) до 2030 года, которая определяет видение Украины как страны инноваций и очерчивает ключевые направления, принципы, цели и задачи государственной политики в сфере цифрового развития инновационной деятельности. Стратегия предлагает видение, как создать благоприятные условия для бизнеса, стартапов, ученых, инвесторов и международных партнеров в сфере инноваций, критически важных для защиты суверенитета и территориальной целостности, экономического развития страны, восстановления и поддержки процесса трансформации Украины.