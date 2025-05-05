Количество миллионеров в Украине за год увеличилось на 6600 человек

Граждане по результатам декларационной кампании-2025 задекларировали 326 млрд грн доходов, что больше на 107 млрд грн, или 49%, по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности подано более 170 000 деклараций, более 17 000 человек задекларировали доходы более 1 млн грн. Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

Ключевые факты

По результатам декларирования граждане самостоятельно определили уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – 8,1 млрд грн и военного сбора – более 1,5 млрд грн, отметил Кравченко.

Наибольшие суммы задекларировали жители Киева (156 млрд грн), Днепропетровщины (почти 30 млрд грн), Львовщины (18,2 млрд грн) и Киевской области (17,5 млрд грн).

Наибольшие суммы доходов, которые декларировали граждане: иностранные доходы – 34,2 млрд грн, наследство и дарение – 13,6 млрд грн, доходы от продажи объектов движимого и недвижимого имущества – 6,8 млрд грн, инвестиционные доходы – 4,9 млрд грн, другие налогооблагаемые доходы – 4 млрд грн, доходы от сдачи имущества в оренду – 3,4 млрд грн.

В этом году количество миллионеров увеличилось на 6600 по сравнению с предыдущим периодом. Всего более 17 000 человек задекларировали доходы более 1 млн грн. В общей сложности миллионерами задекларирован доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

Более 53 000 граждан воспользовались правом на налоговую скидку и получат 330 млн грн из бюджета. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года это больше на 36 млн грн.

Контекст

В 2023 году украинцы подали 266 000 деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд грн.

Тогда 12 374 человека подали декларации на сумму более 1 млн грн, таким образом их количество выросло на 16%, или на 2863 человека. Налоговые обязательства по налогу на уплату в бюджет такими «миллионерами» были определены в сумме 2,76 млрд грн, по военному сбору – 526,5 млн грн.