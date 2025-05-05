Кількість мільйонерів в Україні за рік збільшилася на 6600 осіб

Громадяни за результатами деклараційної кампанії-2025 задекларували 326 млрд грн доходів, що більше на 107 млрд грн, або 49%, порівняно з попереднім роком. Загалом подано понад 170 000 декларацій, більше 17 000 осіб задекларували доходи понад 1 млн грн. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

Ключові факти

За результатами декларування громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 8,1 млрд грн та військового збору – понад 1,5 млрд грн, зазначив Кравченко.

Найбільші суми задекларували мешканці: Києва (156 млрд грн), Дніпропетровщини (майже 30 млрд грн), Львівщини (18,2 млрд грн) та Київської області (17,5 млрд грн).

Найбільші суми доходів, які декларували громадяни: іноземні доходи – 34,2 млрд грн, спадщину та дарування – 13,6 млрд грн, доходи від продажу об’єктів рухомого та нерухомого майна – 6,8 млрд грн, інвестиційні доходи – 4,9 млрд грн, інші оподатковувані доходи – 4 млрд грн, доходи від здавання майна в оренду – 3,4 млрд грн.

Цього року кількість мільйонерів збільшилася на 6600 порівняно з попереднім періодом. Усього більше 17 000 осіб задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

Понад 53 000 громадян скористалися правом на податкову знижку – і отримають 330 млн грн з бюджету. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 36 млн грн.

Контекст

У 2023 році українці подали 266 000 декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд грн.

Тоді 12 374 особи подали декларації на суму понад 1 млн грн, таким чином їхня кількість зросла на 16% або на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими «мільйонерами» було визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору – 526,5 млн грн.