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Forbes впервые отметил лучших HR-руководителей страны.

Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

1 хв читання

Булах, МХП /пресс-служба МХП

Андрей Булах, заместитель председателя правления МХП Фото пресс-служба МХП

Forbes Ukraine впервые представил рейтинг «Кто есть кто: самые эффективные HR-лидеры». Награждение состоялось 25 апреля на форуме «НадЛюди».

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Ключевые факты

  • Самым эффективным HR-лидером Украины стал Андрей Булах, 47, заместитель председателя правления МХП.
  • Этот проект – продолжение исследования «Кто есть кто в украинском бизнесе», осенью Forbes Ukraine представил 303 СЕО крупных компаний, сейчас – самых эффективных НR-лидеров.
  • Цель проекта – определить наиболее эффективных HR-специалистов страны и распространить их опыт: как они справляются с нехваткой персонала, выгоранием людей, реинтеграцией ветеранов.
  • В общей сложности в шортлисте рейтинга было 37 HR-директоров (или руководителей HR-направлений). Из этого списка с помощью жюри было определено 11 лучших (10-е и 11-е места набрали одинаковое количество баллов). Лонглист участников определяла редакция: собирали рекомендации по HR и специалистам по подбору персонала совместно с экспертами компании Korn Ferry. Жюри состояло из партнеров ведущих executive search компаний Odgers Berndtson, Boyden, Korn Ferry, Ward Howell, Heidrick & Struggles, AgriPersonnel.
  • Жюри оценивало кандидатов по пяти критериям: «Управление изменениями», «Стратегическое видение», «Человекоцентричность», «Инновационность» и «Бизнес-мышление». Forbes попросил экспертов выставить баллы от одного до пяти и суммировал результат. Учитывались достижения HRD за 2024 год и часть 2025-го.
Лучшие HR-директора

Обложка проекта «Кто есть кто: самые эффективные HR-лидеры»

С полным рейтингом «Кто есть кто: самые эффективные HR-лидеры» можно будет ознакомиться в новом номере Forbes Ukraine. Купить свежий выпуск можно по этой ссылке.

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