«Укренерго» посилило графіки відключень електроенергії для Києва та 16 областей

У четвер, 21 листопада, заходи обмеження споживання були посилені у Києві та 16 областях, повідомляє «Укренерго». Причиною жорсткіших графіків є пошкодження ліній передачі внаслідок російського обстрілу. Водночас аварійні відключення, застосовані під час повітряної тривоги, були скасовані.
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Ключові факти
- Посилені обмеження споживання запроваджують у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.
- Зокрема, з 8:00 до 19:00 діятимуть дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – одна черга.
- Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене Росією обладнання.
- Українців закликають споживати електроенергію ощадливо.
Контекст
Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атак, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.
У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України.
Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України: об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – зазначив він.
Унаслідок ракетної атаки зазнали пошкоджень кілька підстанцій, від яких залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Через обстріли АЕС зменшили виробництво електроенергії, заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
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