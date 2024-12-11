«Укрнафта» наращивает добычу благодаря методу гидроразрыва пласта. Какие результаты

Компания «Укрнафта» наращивает добычу благодаря методу гидроразрыва пласта: дебит на скважинах уже вырос в 4,2 раза, а дополнительная добыча достигла почти 13 000 т нефти и более 6 млн кубометров газа. Об этом сообщила пресс-служба компании 11 декабря.

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«Укрнафта» объяснила, что в значительном количестве скважин наблюдается уменьшение проницаемости призабойной зоны пластов, что приводит к падению добычи.

Одним из наиболее эффективных методов интенсификации является гидроразрыв пласта (ГРП). После его применения возрастает проницаемость пластов, а производительность скважин повышается, говорится в сообщении.

Часть операций производят привлеченные партнеры. Из 35 запланированных операций с ГРП внешним подрядчиком проведено 33 на Востоке и Западе Украины. Более 20 скважин уже работают.

На более чем 90% объектов достигнуты проектные показатели дополнительной добычи, а успешность составляет 92%, отметил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий. В целом, по его данным, совокупный дебит вырос в 4,2 раза, с 71,8 т до 303,7 т в сутки, что принесло дополнительную добычу в размере более 12 700 т нефти и более 6,4 млн кубометров газа.

«Укрнафта» запланировала 30 дополнительных ГРП внешним подрядчиком в первом полугодии 2025 года.

Контекст

Государственная «Укрнафта» – крупнейшая нефтяная компания страны. До национализации 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежали государственной компании «Нафтогаз Украины», группе «Приват» – около 42% акций. Остальные – миноритарным акционерам. До войны Forbes оценивал «Укрнафту» почти в $1,5 млрд. Сейчас стоимость компании – $748 млн. Доля группы «Приват» – $314 млн.

«Укрнафта» досталась Корецкому после более чем 20 лет контроля группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2022-м, спустя девять месяцев полномасштабной войны, государство просто перевело акции «Укрнафты» и «Укртатнафты» в свою собственность.

По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн. В прошлом году «Укрнафта» уплатила более 25,7 млрд грн налогов, из них 4,36 млрд грн налога на прибыль.

За первое полугодие 2024-го «Укрнафта» получила 10,6 млрд грн чистой прибыли. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.