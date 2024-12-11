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«Укрнафта» нарощує видобуток завдяки методу гідророзриву пласта. Які результати

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

«Укрнафта» нарощує видобуток завдяки методу гідророзриву пласта. Які результати /Пресслужба «Укрнафти»

Пресслужба «Укрнафти»

Компанія «Укрнафта» нарощує видобуток завдяки методу гідророзриву пласта: дебіт на свердловинах уже зріс в 4,2 раза, а додатковий видобуток досяг майже 13 000 т нафти та більше 6 млн кубометрів газу. Про це повідомила пресслужба компанії 11 грудня.

Деталі

  • «Укрнафта» пояснила, що у значній кількості свердловин спостерігається зменшення проникності привибійної зони пластів, що призводить до падіння видобутку.
  • Одним із найефективніших методів інтенсифікації є гідророзрив пласта (ГРП). Після його застосування зростає проникність пластів, а продуктивність свердловин підвищується, йдеться у повідомленні.
  • Частину операцій роблять залучені партнери. Із 35 запланованих операцій з ГРП зовнішнім підрядником проведено 33 на Сході та Заході України. Більше 20 свердловин уже працюють.
  • На більше ніж 90% обʼєктів досягнуто проєктних показників додаткового видобутку, а успішність становить 92%, зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький. Загалом, за його даними, сукупний дебіт зріс в 4,2 раза, із 71,8 т до 303,7 т на добу, що принесло додатковий видобуток у розмірі більше 12 700 т нафти та понад 6,4 млн кубометрів газу.
  • «Укрнафта» запланувала 30 додаткових ГРП зовнішнім підрядником у першому півріччі 2025 року.

Контекст

Державна «Укрнафта» – найбільша нафтова компанія країни. До націоналізації 50% +1 акція «Укрнафти» належали державній компанії «Нафтогаз України», групі «Приват» – близько 42% акцій. Решта – міноритарним акціонерам. До війни Forbes оцінював «Укрнафту» майже у $1,5 млрд. Зараз вартість компанії – $748 млн. Частка групи «Приват» – $314 млн.

«Укрнафта» дісталась Корецькому після понад 20 років контролю групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. У 2022-му, через дев’ять місяців повномасштабної війни, держава просто перевела акції «Укрнафти» і «Укртатнафти» у свою власність. 

За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн. Торік «Укрнафта» сплатила більше ніж 25,7 млрд грн податків, з них 4,36 млрд грн податку на прибуток.

За перше півріччя 2024-го «Укрнафта» отримала 10,6 млрд грн чистого прибутку. Це на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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