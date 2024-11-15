«Я не делаю ничего плохого, поэтому не за что переживать». Уже два года Сергей Корецкий руководит государственной «Укрнафтой». Вот его советы эффективного менеджмента в госкомпании

Бывший СЕО WOG Сергей Корецкий менее чем за год превратил отчужденную у Игоря Коломойского «Укрнафту» в сверхприбыльный бизнес. Каковы составляющие успешного антикризисного менеджмента и эффективной госкомпании?

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или детальный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

«Имею высокую самомотивацию сделать успешный проект национального масштаба», – объяснял Сергей Корецкий в 2020 году причины своего участия в конкурсе на гендиректора «Укрзализныци».

Тогда Корецкого не выбрали, пришлось более двух лет ждать следующего случая реализовать амбиции. В ноябре 2022 года его неожиданно назначили руководителем отчужденной в госсобственность крупнейшей нефтедобывающей компании страны – «Укрнафты», а также нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта».

Контроль за топливным бизнесом Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на время военного положения взяло на себя Минобороны.

Корецкий был безальтернативным кандидатом, комментировал Forbes его назначение высокопоставленный чиновник из Кабмина. Среди преимуществ топ-менеджера – опыт управления топливной компанией WOG. В группу, основанную Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым, Корецкий пришел работать охранником в конце 1990-х. В 2007 году он уже был гендиректором управляющей компании группы «Континиум». Через шесть лет возглавил всю сеть заправок WOG. В октябре 2018-го уволился, чтобы развивать собственную кофейную компанию под брендом Idealist.