Уряд переспрямував на «кешбек» і «зимову тисячу» 394 млн грн з індустріальних парків і розмінування

Уряд України знову збільшив видатки держбюджету-2024 на програми «Національний кешбек» і «Зимова єПідтримка» на 393,77 млн грн, урізавши фінансування інших державних програм. Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Деталі

Скорочено на 312,11 млн грн та 81,67 млн грн відповідно фінансування програм «Державне стимулювання створення індустріальних парків» і «Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення», на які спочатку було виділено 1 млрд грн та 3 млрд грн.

Видатки на програми підтримки попиту на вітчизняні товари будуть збільшені на 81,67 млн грн за загальним фондом та на 312,11 млн грн за спеціальним фондом.

Контекст

Наприкінці листопада уряд збільшив фінансування цієї програми на 3,86 млрд грн, скоротивши фінансування інших програм, зокрема «Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки» на 99,83 млн грн, «Забезпечення підтримки інвестиційних проєктів» на 1,763 млрд грн і «Компенсація витрат на гуманітарне розмінування» на 2 млрд грн.

З початку грудня уряд розпочав прийом заявок на виплату «Зимової єПідтримки» в розмірі 1000 грн. Цей процес викликав низку запитань серед громадян. Що є правдою, а що – міфами і маніпуляціями? Forbes зібрав найпоширеніші запитання й звернувся за розʼясненнями до банків і Мінекономіки.

10 грудня українці почали отримувати виплати за цією програмою, які можна витратити на комунальні послуги, медичне обслуговування, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Також дозволено використовувати кошти на придбання книг та друкованої продукції, ліків і медичних засобів, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» та продаються в партнерських торгових точках. Крім того, 1000 грн можна витратити на благодійність, зробити донати на ЗСУ або придбати військові облігації.