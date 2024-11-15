Уряд схвалив проєкт із працевлаштування жінок у‎ професіях, які вважаються чоловічими

Через повномасштабне вторгнення РФ у низці галузей спостерігається дефіцит кадрів.

Кабінет Міністрів погодив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Серед професій, яких навчатимуть жінок, – верстатник, фрезерувальник, водій тощо.

Ключові факти

Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту та перелік професій для професійного навчання жінок з метою працевлаштування. Таким чином, урядовці погодили пропозицію Міністерства економіки і Державного центру зайнятості.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, у пояснювальній записці сказано, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Нардеп оприлюднив перелік професій для навчання жінок для майбутнього працевлаштування. У списку: верстатник; водій навантажувача, трамвая, тролейбуса; електрогазозварник; електромонтер; монтажник систем утеплення будівель; машиніст екскаватора, крана; оператор верстатів із програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні; слюсар; столяр; тесляр; токар; тракторист; фрезерувальник.

Оновлено . За даними Міністерства економіки, українки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись.

. За даними Міністерства економіки, українки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись. «Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з умовами проєкту навчання жінок буде здійснюватись на замовлення роботодавця. Працедавець зобов’язується їх працевлаштувати після завершення навчання. Для того, щоб замовити навчання, роботодавець має звернутись до центру зайнятості. Фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією.

Центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні – 30 280 грн), в разі якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.

Контекст

Влітку уряд запустив пілотний проєкт навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами. У його межах українки зможуть безкоштовно пройти навчання для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95). Це документ, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Під тиском мобілізації український бізнес шукає шляхи для залучення жінок. Серед стратегій – вищі зарплати для жінок на аналогічних посадах. Які ще способи використовують «Аврора», «Фармак», EVA, «Нова пошта», АТБ та Ferrexpo – читайте в матеріалі Forbes.

У вересні Міністерство економіки анонсувало запуск безоплатної програми з перекваліфікації жінок для здобуття навичок управління будівельною технікою. Жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача.

Нещодавнє дослідження Deloitte Ukraine і Gradus Research показало, що 45% опитаних жінок розглядають можливість отримати нову спеціальність, яка вважається чоловічою.