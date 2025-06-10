Великобритания определила Rolls-Royce SMR ключевым партнером по созданию первых в стране малых модульных реакторов (SMR), сообщается на официальном сайте правительства.

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Технология Rolls-Royce SMR основывается на водо-водяных реакторах под давлением (PWR), а каждый реактор будет иметь мощность 470 МВт электроэнергии.

На реализацию проекта правительство выделяет более 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,3 млрд). Ожидается, что SMR начнут работать через 10 лет. В 2030-х годах вместе с запуском крупных атомных электростанций Sizewell C и Hinkley Point C Великобритания значительно расширит свою ядерную генерацию.

Это станет самым большим прогрессом в ядерной энергетике страны с 1980-х годов, превысив объемы новой генерации за последние полвека.

Министр энергетики Эд Милибэнд подчеркнул, что правительство отходит от политики no-nuclear status quo, которая сдерживала развитие ядерной энергетики и приводила к ее постепенному сворачиванию.

«Мы открываем новую эру ядерной энергетики, запуская самую масштабную программу строительства за поколение», – заявил он.

Контекст

По состоянию на 2025 год в Великобритании функционируют пять ядерных реакторов на четырех площадках с общей мощностью 5,9 ГВт, которые обеспечивают 15–16% электроэнергии страны. Однако большинство этих реакторов планируется остановить до конца 2020-х годов.

На смену им строится атомная электростанция Hinkley Point C мощностью 3,2 ГВт, а также запланировано строительство Sizewell C с аналогичной мощностью.