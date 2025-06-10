Велика Британія визначила Rolls-Royce SMR ключовим партнером для створення перших у країні малих модульних реакторів (SMR), повідомляється на офіційному сайті уряду.

Деталі

Технологія Rolls-Royce SMR ґрунтується на водо-водяних реакторах під тиском (PWR), а кожен реактор матиме потужність 470 МВт електроенергії.

На реалізацію проєкту уряд виділяє понад 2,5 млрд фунтів стерлінгів ($3,3 млрд). Очікується, що SMR почнуть працювати через 10 років. У 2030-х роках, разом із запуском великих атомних електростанцій Sizewell C та Hinkley Point C, Велика Британія значно розширить свою ядерну генерацію.

Це стане найбільшим прогресом у ядерній енергетиці країни з 1980-х років, перевищивши обсяги нової генерації за останні пів століття.

Міністр енергетики Ед Мілібенд підкреслив, що уряд відходить від політики no-nuclear status quo, яка стримувала розвиток ядерної енергетики та призводила до її поступового згортання.

«Ми відкриваємо нову еру ядерної енергетики, запускаючи наймасштабнішу програму будівництва за покоління», – заявив він.

Контекст

Станом на 2025 рік у Великій Британії функціонує п’ять ядерних реакторів на чотирьох майданчиках із загальною потужністю 5,9 ГВт, які забезпечують 15–16% електроенергії країни. Проте більшість цих реакторів планується зупинити до кінця 2020-х років.

На заміну їм споруджується атомна електростанція Hinkley Point C потужністю 3,2 ГВт, а також заплановане будівництво Sizewell C з аналогічною потужністю.