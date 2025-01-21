Правительство уволило главу Госагентства развития туризма

Кабинет министров решил уволить Марьяну Олеськив с должности главы Государственного агентства развития туризма Украины, сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Вместо нее временно исполнять обязанности главы будет Юлия Касян.

Ключевые факты

По словам Мельничука, на заседании правительства 21 января было принято решение об увольнении Олеськив.

В то же время Кабмин решил временно возложить исполнение обязанностей главы Государственного агентства развития туризма на Касян. Она является начальником управления публичных услуг ДАРТ.

До работы в ДАРТ Касян работала в Государственной регуляторной службе Украины, в частности, заместителем директора департамента.

Контекст

4 декабря 2019 года правительство создало Государственное агентство развития туризма. 26 февраля 2020 года Олеськив определили победителем конкурса на должность главы агентства. В 2016–2018 годах она была директором ЛКП «Львовский центр развития туризма».

3 марта 2020 года правительство утвердило ее в должности. Согласно распоряжению Кабмина, Олеськив назначили главой агентства с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет.

За первые шесть месяцев 2024 года субъекты туристической отрасли уплатили 1,2 млрд грн налогов в госбюджет. Эта сумма на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налоговые поступления от туристической сферы в 2023 году по сравнению с 2022-м возросли на 32%. Количество налогоплательщиков тогда же снизилось на 9%. Количество юридических лиц уменьшилось на 22%, а физических – на 5%.