Уряд звільнив голову Держагентства розвитку туризму

Ключові факти

За словами Мельничука, на засіданні уряду 21 січня було ухвалено рішення про звільнення Олеськів.

Водночас Кабмін вирішив тимчасово покласти виконання обов’язків голови Державного агентства розвитку туризму на Касян. Вона є начальником управління публічних послуг ДАРТ.

До роботи у ДАРТ Касян працювала у Державній регуляторній службі України, зокрема, заступником директора департаменту.

Контекст

4 грудня 2019 року уряд утворив Державне агентство розвитку туризму. 26 лютого 2020 року Олеськів визначили переможцем конкурсу на посаду голови агентства. У 2016–2018 роках вона була директоркою ЛКП «Львівський центр розвитку туризму».

3 березня 2020 року уряд затвердив її на посаді. Згідно із розпорядженням Кабміну, Олеськів призначили головою агентства з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років.

За перші шість місяців 2024 року суб’єкти туристичної галузі сплатили 1,2 млрд грн податків до держбюджету. Ця сума на 39% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Податкові надходження від туристичної сфери у 2023 році порівняно з 2022-м зросли на 32%. Кількість платників податків тоді ж знизилася на 9%. Кількість юридичних осіб зменшилася на 22%, а фізичних – на 5%.