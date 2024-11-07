В Україні близько 8 млн осіб не шукають роботу з різних причин, дефіцит працівників досягає 4,5 млн – Мінекономіки

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах. Одне із пріоритетних завдань уряду – повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких всередині країни близько 8 млн осіб. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському економічному міжнародному форумі 7 листопада, пише «Укрінформ».
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Деталі
- Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз, зазначила Бережна. За її словами, Мінекономіки проводило дослідження, яке показало, що Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.
- В Україні близько 8 млн осіб не шукають роботу з різних причин. Серед них – особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обовʼязків, зазначила Бережна.
- Уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили програми для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці, сказала заступниця міністра економіки.
- «Але враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці», – додала Бережна.
Контекст
За прогнозами МВФ, показник безробіття в Україні в 2024-му зменшиться з минулорічних 19,1% до 14,2%. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7%.
Брак працівників стає ключовою перешкодою для ведення бізнесу, свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.
Дефіцит кадрів буде поглиблюватися через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним із рішень може стати перекваліфікація різних соціально-демографічних груп, йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine і Gradus Research. 45% опитаних жінок розглядають можливість отримати нову спеціальність, яка вважається чоловічою.
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