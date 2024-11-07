В Україні близько 8 млн осіб не шукають роботу з різних причин, дефіцит працівників досягає 4,5 млн – Мінекономіки

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах. Одне із пріоритетних завдань уряду – повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких всередині країни близько 8 млн осіб. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському економічному міжнародному форумі 7 листопада, пише «Укрінформ» .

Деталі

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це, згідно з опитуваннями, є головною проблемою бізнесу зараз, зазначила Бережна. За її словами, Мінекономіки проводило дослідження, яке показало, що Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.

В Україні близько 8 млн осіб не шукають роботу з різних причин. Серед них – особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обовʼязків, зазначила Бережна.

Уряд, громадський сектор, міжнародні партнери розробили та впровадили програми для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці, сказала заступниця міністра економіки.

«Але враховуючи глобальний дефіцит кадрів на ринку, це крапля в морі. Тому нашим спільним завданням має стати збільшення програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці», – додала Бережна.

Контекст

За прогнозами МВФ, показник безробіття в Україні в 2024-му зменшиться з минулорічних 19,1% до 14,2%. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7%.

Брак працівників стає ключовою перешкодою для ведення бізнесу, свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.

Дефіцит кадрів буде поглиблюватися через повномасштабну війну та спричинену нею міграцію. Одним із рішень може стати перекваліфікація різних соціально-демографічних груп, йдеться у дослідженні Deloitte Ukraine і Gradus Research. 45% опитаних жінок розглядають можливість отримати нову спеціальність, яка вважається чоловічою.