Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины. Глава МИДа Лавров назвал условие

Кремль готов обсуждать гарантии безопасности для Украины. Для этого следует «устранить угрозы» на западных границах России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января на итоговой пресс-конференции, пишет The Bell .

Подробности

Россия ожидает конкретных инициатив от администрации Дональда Трампа по Украине и намерена их изучить, когда он официально вступит в должность президента США и сформулирует свою позицию, сказал Лавров.

По его словам, то, что представители команды Трампа стали больше вспоминать реалии на земле, «наверное, приветствуется».

Прямая речь

«Угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть ликвидированы как одна из главных причин. Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина […] Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим, потому что нельзя западной части континента оградиться от таких гигантов, как Китай, Индия, Россия», – сказал Сергей Лавров.

Контекст

Дональд Трамп, который вскоре вступит в должность президента, отсрочил свое предвыборное обещание завершить войну в Украине за 24 часа, предположив, что на это может уйти несколько месяцев. Европейские союзники расценили этот шаг как сигнал о том, что новая администрация США не планирует сразу отказываться от поддержки Украины.

«Вся команда Трампа одержима демонстрацией силы, поэтому они меняют подход к Украине», – отметил один из источников.

Европейские чиновники также подчеркивают, что администрация Трампа опасается, чтобы их действия в отношении Украины не были приравнены к «катастрофическому» выводу войск из Афганистана при президентстве Джо Байдена.

9 января Трамп заявил, что встреча с Путиным в стадии подготовки.